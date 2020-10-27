光天化日當街槍殺華女 華男飲彈自盡

警員封鎖命案發生路段，進行調查。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下城26日上午在眾目睽睽之下發生一起惡性凶殺案，一名加拿大籍華裔 男子當街槍殺其華裔女友，隨後飲彈自盡；兩人在警方到達現場時都已失去意識，受害者當場死亡，兇嫌則送醫後不治。

影音來源：記者張晨

警方表示，案發當日上午9時19分左右， 在位於下城莫里斯街(Morris St.)交三體廣場(Trinity Place)的街道上，46歲的華男于鑫(Xin Yu，姓名皆為音譯)和40歲華女艾敏(Min Ai)當街對峙；兩人起先在街上發生了肢體衝突，隨後于鑫拔槍朝艾敏連開兩槍，然後朝自己的頭部開槍自盡。

市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)、轄區市警一分局以及曼哈頓南區探員部接報趕到現場，但發現受害女子已沒有生命體徵，全身有兩處槍傷，一處是頭部，另一處為軀幹，頸部則有一道撕裂傷。

而槍手也頭部中槍失去意識，但仍有微弱呼吸，其頸部也有撕裂傷口；急救車將他送往紐約 長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)搶救，不久因心臟驟停而宣告死亡。

警方在現場發現了一把九毫米的格洛克手槍(Glock 9mm)，藍色槍體，黑色槍柄，以及一把尖刀。

警方表示，二人疑似因感情糾紛而起衝突，男子持有加拿大駕照 ，而女子則持有紐約駕照，在下城的百老匯附近一家銀行任職；二人可能在案發前有過一段婚姻關係，但尚不清楚這二人在案發時的關係和作案動機。

案發鄰近雷克托街(Rector St)地鐵站出口，警方表示，報案的是一名女通勤客，當時她並沒有聽見槍聲，也沒有意識到凶案發生，但案發地附近有一工地正在施工，工人的反應引起了她的注意，發現事態不對。

警方稱，根據報案目擊者者描述，朝自己開了一槍的華裔男子已經倒在了血泊之中，但仍在大口呼吸，手中依舊握著槍。

當時路過的一名男目擊者不想插手，快步走開；報案女子表示，自己將槍從男子手中踢掉，並放到了自己身邊，她稱這樣做是為了先保護自己的安全，然才掏出手機撥打911報案。

截至發稿，警方表示更多案件細節仍需進一步調查。