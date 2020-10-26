紐約血腥周末 7人中槍1亡

紐約市 又一個周末血流不止，七人不幸成為暴力槍擊 案受害者，包括一人死亡。

根據警方紀錄，紐約市24日至25日又發生多起槍擊案，共有至少七人成為槍擊案受害者；25日清晨3時左右，一名29歲的男子在布朗士東187街遭遇槍擊。

24日晚間10時左右，一名27歲的男子在皇后區牙買加(Jamaica)胸部與背部遭遇槍擊，之後被送至牙買加醫院進行搶救，性命垂危；警方指暫時未獲得嫌犯任何信息。

24日清晨2時30分還有另外一名20歲的遊客在布碌崙(布魯克林)愛彼迎(Airbnb)住所門前遭遇槍擊，之後送醫搶救無效，警方稱初步調查相信他並非槍手槍擊目標。

根據警方統計，今年紐約市槍擊案件增長了92%，其中一些作為治安黑點的政府樓 ，比率更高；居住在布碌崙政府樓Howard Houses的巴勒米(Barthelemy)的男友就於6月22日在東紐約遭遇槍殺死亡，該槍擊案被監控拍下，但警方仍未將嫌犯逮捕。

巴勒米現在獨自扶養男友的孩子，其所居住的政府樓內今年就發生了至少四起謀殺槍擊案，遠遠高於其他紐約市政府樓，她說「我們沒有任何辦法解決這個問題。」