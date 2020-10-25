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班森賀華人超市暗夜遭竊 損失900元現金

記者顏潔恩／紐約報導
位於班森賀華社的「New Mei Mini Mart」日前遭竊賊盜走900元現金。(取自谷歌地圖)
位於班森賀華社的「New Mei Mini Mart」日前遭竊賊盜走900元現金。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀一間華人經營小超市日前遭入室盜竊，人數不明的竊賊關掉電閘總開關，確保監控錄像無效後闖入行竊，共搶走900元現款；管轄該區的市警62分局日前發布消息，呼籲知情人士提供線索。

該案件發生於14日凌晨，在86街1693號的「New Mei Mini Mart」內，華人業者在早上返店開門時發現一片狼藉，意識到曾遭入室賊洗劫後報警求助；警方表示，人數不明的竊賊撬開店後方窗戶後闖到店內，先是找到電閘控制箱關掉電源，導致監控錄像無法操作，再用手電筒於店內翻找價值物品。

受害者表示，嫌犯從收銀器內偷走大約200元現金，接著砸開放置在角落的自動提款機(ATM)，將裡頭的700元一併盜走；警方初步調查後，研判該案件不只一人犯案，目前還在調查中，呼籲知情人士提供線索。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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