華裔耆老詐騙案增加 騙徒最愛耍這2種手段…

騙徒偽造的保密通知書。(本報檔案照)

近日針對華裔 耆老的電信詐騙 案件時有增加，市警重竊案小組華裔探員張棟志21日接受採訪時表示，兩類詐騙手段尤其明顯，一是謊稱中國 官方機構或執法人員，意圖使受害者相信自己捲入了某種犯罪活動，唯有清查個人資金以證清白；二是謊稱受害者的兒孫輩涉及違法活動，以轉帳獲取保釋。

影音來源：市警提供

張棟志表示，在謊稱中國使館、領事館或執法人員的案件中，一般受害者會收到預先錄製好的電話語音，通常華裔耆老更容易成為此類案件的受害者，因為電話多為中文，引導其撥號後轉至「人工語音」，接著恐嚇受害者涉嫌身分盜竊或跨國洗錢等重大案件，唯有將個人資金電匯至「官方帳戶」才能證明清白。

對於冒充受害者孫輩的案件，張棟志則表示，這一類案件多為真人操作，他們一開始用較低沉的語氣告知受害者自己被捕、急需保釋金出獄，且強調「不想讓父母知道」，而一般愛孫心切的耆老們會下意識喊出孫輩的姓名，也更容易輕信和保密轉帳的消息。

警方表示，布碌崙(布魯克林)等華人居住密集的社區，許多人將信件隨意丟棄，更換住址後也不會及時更新，殊不知這些可能包含個人信息的信件，就成為嫌犯獲取個人信息的關鍵。

「當一個人說出你名字的時候，你很難質疑對方。」張棟志說，這些案件的轉帳手段也是五花八門，最常見的有電匯，一般涉及海外帳戶或銀行轉帳、禮品卡甚至有時嫌犯會上門自取。

對於匯款轉帳一般情況下很難追回，但市警內部也與金融機構合作，有可能在交易不久時叫停；張棟志指出，一般電信詐騙，時間非常重要，很多受害者不與家人溝通，直至錢款轉帳多日後才發現事態不對，但為時已晚。

市警數據顯示，2019年市警共接報217起電信詐騙案件，破獲23起，受害人總損失達208萬5419元；2020年截止上周，共接報115起案件，破獲五起，總損失超過100萬元。