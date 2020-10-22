我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

華男涉郵寄毒品遭逮 維權團體上門示威

記者顏潔恩／紐約報導
美國郵政監管服務調查員21日早晨突襲布碌崙7大道一間華人住家，過程中捍衛移民權益的日落公園聯盟成員現身抗議。(讀者提供)
美國郵政監管服務調查員21日早晨突襲布碌崙7大道一間華人住家，過程中捍衛移民權益的日落公園聯盟成員現身抗議。(讀者提供)

美國郵政監管局(US Postal Inspection Service)調查員21日早上突襲布碌崙(布魯克林)7大道一間華人住家，拘捕和審問一名涉嫌郵寄毒品的華裔男子；過程中捍衛移民權益的日落公園聯盟(Protect Sunset Park)示威者現身，擔心該行動是聯邦移民及海關執法局(ICE)佯裝其他機構，要求出示拘捕令和ID，遭拒絕後引發衝突，一名示威者被捕。

自稱來自郵政監管局的執法人員，21日清晨7時到7大道交46街一間住家，撞壞門闖進屋內，盤問一名不會說英語的華裔男子；消息指出，儘管當下沒有翻譯員在場，執法人員依舊待在房內繼續問話。

該行動引起社區注意，居民拍攝照片上傳社群媒體後被日落公園聯盟發現，一群人立即趕到現場抗議；聯盟成員雷耶斯(Jorge Muñiz-Reyes)表示，執法人員駕駛未標記的車子，不免讓人懷疑，許多成員也表示不管對方是什麼機構的人員，其行動應該被檢視。

示威者要求執法人員出示證件、拘捕令等，但對方直到離開都拒絕回應，還通報市警72分局警員到現場支援；網路流傳的影片拍攝到一名執法人員從示威者手中奪走擴音器，一群警員則圍著該名示威並將他銬上手銬，該男子遭逮拘捕數小時後，從警局獲釋。

由於近來ICE探員經常採取偽裝策略展開行動，造成維權團體不滿；雷耶斯說，「我們知道川普政府下的聯邦人員時常說謊，我們只是要確保這些人(執法人員)的身分和意圖而已，但是他們拒絕回答，紐約市警還隨後還逮捕了只是想要看拘捕令的人。」

市議員萬齊家(Carlos Menchaca)表示，因紐約市對移民的庇護法律(sanctuary laws)，讓ICE更視紐約客為目標，ICE還聲稱若市府不撤除對移民的保護，類似的執法行動將會擴大展開；國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、萬齊家和州參議員麥里(Zellnor Myrie)，準備致信給聯邦政府提出質疑。

聯邦探員抓捕警員涉嫌販毒的華男，警方配合行動，拘捕了一名示威者。(讀者提供)
聯邦探員抓捕警員涉嫌販毒的華男，警方配合行動，拘捕了一名示威者。(讀者提供)

紐約市 移民 美國郵政

上一則

華裔祖孫地鐵站被毆 家屬氣憤落淚 籲嫌犯自首

下一則

華裔警探劉文健遺孀 怪政客、激進分子謊言害死丈夫

延伸閱讀

ICE突襲庇護城 大紐約地區抓54人

ICE突襲庇護城 大紐約地區抓54人
ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民
強化川普移民政策 ICE掃蕩民主黨庇護城市 逮捕170人

強化川普移民政策 ICE掃蕩民主黨庇護城市 逮捕170人
ICE掃蕩民主黨庇護城市 逮捕170人

ICE掃蕩民主黨庇護城市 逮捕170人
ICE冒充市警進門抓人 白思豪批厚顏無恥

ICE冒充市警進門抓人 白思豪批厚顏無恥
南加查獲巨量毒品 數量之多歷史罕見

南加查獲巨量毒品 數量之多歷史罕見

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選