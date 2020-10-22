華男涉郵寄毒品遭逮 維權團體上門示威

美國郵政監管服務調查員21日早晨突襲布碌崙7大道一間華人住家，過程中捍衛移民權益的日落公園聯盟成員現身抗議。(讀者提供)

美國郵政 監管局(US Postal Inspection Service)調查員21日早上突襲布碌崙(布魯克林)7大道一間華人住家，拘捕和審問一名涉嫌郵寄毒品的華裔男子；過程中捍衛移民 權益的日落公園聯盟(Protect Sunset Park)示威者現身，擔心該行動是聯邦移民及海關執法局(ICE)佯裝其他機構，要求出示拘捕令和ID，遭拒絕後引發衝突，一名示威者被捕。

自稱來自郵政監管局的執法人員，21日清晨7時到7大道交46街一間住家，撞壞門闖進屋內，盤問一名不會說英語的華裔男子；消息指出，儘管當下沒有翻譯員在場，執法人員依舊待在房內繼續問話。

該行動引起社區注意，居民拍攝照片上傳社群媒體後被日落公園聯盟發現，一群人立即趕到現場抗議；聯盟成員雷耶斯(Jorge Muñiz-Reyes)表示，執法人員駕駛未標記的車子，不免讓人懷疑，許多成員也表示不管對方是什麼機構的人員，其行動應該被檢視。

示威者要求執法人員出示證件、拘捕令等，但對方直到離開都拒絕回應，還通報市警72分局警員到現場支援；網路流傳的影片拍攝到一名執法人員從示威者手中奪走擴音器，一群警員則圍著該名示威並將他銬上手銬，該男子遭逮拘捕數小時後，從警局獲釋。

由於近來ICE探員經常採取偽裝策略展開行動，造成維權團體不滿；雷耶斯說，「我們知道川普政府下的聯邦人員時常說謊，我們只是要確保這些人(執法人員)的身分和意圖而已，但是他們拒絕回答，紐約市 警還隨後還逮捕了只是想要看拘捕令的人。」

市議員萬齊家(Carlos Menchaca)表示，因紐約市對移民的庇護法律(sanctuary laws)，讓ICE更視紐約客為目標，ICE還聲稱若市府不撤除對移民的保護，類似的執法行動將會擴大展開；國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、萬齊家和州參議員麥里(Zellnor Myrie)，準備致信給聯邦政府提出質疑。