華裔祖孫地鐵站被毆 家屬氣憤落淚 籲嫌犯自首

嫌犯涉嫌在地鐵站內攻擊華裔祖孫三人，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)地鐵站 日前發生一起攻擊案，華裔祖孫三人在站台等車時，外孫與一名吸菸的男子發生爭執，結果遭對方毆打，73歲祖母還被推下地鐵軌道；另名孫子20日接受媒體採訪時落淚表示，對這起案件感到非常氣憤，尤其兩老年紀很大，很擔心他們的身體，他並呼籲嫌犯自首、接受法律制裁。

19日下午1時35分左右，82歲祖父鮑仁(Ren Bao，姓名皆音譯)、73歲祖母何碧(Bi He)以及30歲孫子程亨利(Henry Cheng)在格林堡(Fort Greene)南向行駛的Clinton-Washington地鐵站台內等車；程亨利看到一名外族裔男子吸菸，就走上前勸對方不要在地鐵站內吸菸，結果引發爭執。

程亨利和鮑仁遭對方暴打，何碧後來勸架時則被推下地鐵軌道，所幸地鐵駕駛員及時發現煞車；鮑仁頭部割傷送醫縫針，目前已出院，但程亨利和何碧頭部遭受嚴重撞擊，仍留院治療和觀察中。

「紐約 郵報」日前上門採訪受害者一家，兩夫婦的女兒程仁(Ren Cheng)表示，父親和兒子的面部浮腫且都有縫針，母親有一隻腳看起來「有點歪」，醫生說可能骨頭斷裂；她表示鮑仁對這起案件感到「非常非常的懊惱」，不明白為什麼有人會這樣攻擊別人。

程仁的兒子、即是兩夫婦的另名外孫程Alvin表示，他從來沒有擔心過祖父母的人身安危，直到這起駭人案件的發生；他在接受採訪時一度生氣落淚說，由於祖父母的年紀很大，發生這樣的事更讓他感到心疼，「最讓我受到打擊的是當我得知祖母差點被撞，還好地鐵駕駛員很快發現，車子停得離她還蠻遠的」。

他說程亨利的傷勢相對穩定，只是祖母可能需要動手術，他也表示對哥哥出言相勸的舉動不覺稀奇，「我了解他，知道他很在乎祖父母，如果別人抽菸會影響到他們，他一定會說」；被問及想跟嫌犯說什麼，程Alvin表示「我會叫他自首，但我也有其他不那麼好聽的話想對他說」。