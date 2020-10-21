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華裔祖孫布碌崙地鐵站遭毆重傷 祖母被推落軌

記者顏潔恩／紐約報導
嫌犯涉嫌在地鐵站內攻擊一家華裔祖孫三人，被警方通緝。(市警提供)
嫌犯涉嫌在地鐵站內攻擊一家華裔祖孫三人，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)地鐵站日前發生一起攻擊案，一家華裔祖孫三人在站台等車時，孫子與一名吸菸的男子發生爭執，對方隨即毆打該名孫子以及八旬祖父；73歲祖母試圖勸架時被推下地鐵軌道，所幸被及時發現，未釀大禍，孫子和祖母目前傷勢嚴重住院中，市警呼籲民眾提供有利抓捕嫌犯的線索。

根據警方消息，案件於19日下午1時35分左右，發生在格林堡(Fort Greene)向南行駛的Clinton-Washington地鐵站內；一對華裔老夫妻與30歲的孫子當時在站台上等車，發現一名外族裔男子正在吸菸，孫子上前勸對方不要在地鐵站內吸菸，結果引發口角爭執。

男子突然衝向孫子往其臉部揮拳，82歲祖父趕來營救時也慘遭嫌犯毆打，祖母後來勸架時則被推下地鐵軌道，所幸地鐵駕駛員及時發現，緊急煞車，避免了傷亡；嫌犯攻擊後快速逃離現場，接報抵達的警員發現祖孫兩人滿臉是血，三人都被送往衛理公會醫院( Brooklyn Methodist Hospital)接受治療。

警方表示，祖父的頭部遭割傷而縫針，目前已出院，但孫子和祖母頭部遭受嚴重撞擊，目前仍在留院治療和觀察中。

市警日前針對嫌犯發布通緝令，形容他是一名年齡25歲至30歲的男子、身高約5呎7吋、體重約200磅，膚色較淺、中等身材、黑髮、留有鬍子；犯案時身穿黑色連帽衛衣、灰色褲子、白色球鞋和戴著黑色帽子、背著黑色背包。

警方呼籲知情人士立即提供線索。知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 華裔 布碌崙

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