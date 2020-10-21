郭納德線上會議 華裔警官：防仇恨犯罪須提供亞裔社區資源

州參議員郭納德20日邀請「仇恨亞裔犯罪工作組」華裔警官、布碌崙地區檢察官蔣莎樂等人，探討反仇恨亞裔犯罪課題。(視頻截圖)

選區包括多個布碌崙 (布魯克林)華社的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)20日舉行線上會議，邀請「仇恨亞裔 犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)華裔警官、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人，探討反仇恨亞裔犯罪課題；該小組組長盧曉士表示，小組成立不只是在案發後蒐集證據、逮捕和控罪嫌犯，更重要的是展開社區外展活動，將資源帶給亞裔社區，才能更有效預防仇恨犯罪 。

盧曉士表示，不管仇恨犯罪在哪個社區發生，小組成員會和當地執法單位合作，相似的文化背景、語言將在過程中更容易協助亞裔受害者；他也提到，除了在案發後蒐集證據資料，對嫌犯執法外，該小組主要目的是展開社區宣導，提升社區民眾的警惕意識；儘管市府資源充沛，但亞裔可能因語言障礙導致沒有得到相對的資源，因此該小組也能針對亞裔的需求，提供特定的回應和協助。

蔣莎樂表示，華裔美國人相當謹慎，在新冠肺炎病毒尚未在美國爆發前就出門戴口罩，也從那時就成為攻擊目標；直到現在針對華人的騷擾、言語侮辱依然發生，並嚴重影響他們的生活，例如外賣郎工作時感到不安全、民眾外出需提高警惕。

他表示，其辦公室擁有專門處理仇恨亞裔犯罪案件的部門，也有會說華文、廣東話的調查員，呼籲民眾無論移民身分、背景、語言，都可撥打24小時熱線電話(718)-259 4949舉報。

總局仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)組長、副督察莫利納里(Mark Molinari)也匯報，自今年起發生23起與疫情相關的仇恨犯罪案件，其中16起已抓到嫌犯；而在布碌崙地區，五起案件中有四起涉及亞裔受害者，目前嫌犯全被控罪。

針對班森賀華嫗燒背案未以仇恨犯罪起訴嫌犯，他表示仇恨犯罪需符合特定條件，證據披露該案嫌犯並非有意識的攻擊特定族群，而是受害者很不幸的出現在錯誤的時間、地點而遭攻擊；但他強調這仍然是宗犯罪，嫌犯還是要為自己的錯誤承擔刑事責任。