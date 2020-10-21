市議員顧雅明直播早茶 籲減少對亞裔歧視

顧雅明以直播的方式向孩子介紹廣式點心，同時呼籲社會不要仇恨和歧視亞裔。(視頻截圖)

疫情 爆發後，針對華裔 的歧視 案件不斷，甚至延伸到校園霸凌，一些華裔孩子被同學質問是否「吃蝙蝠」，更有學生因食用傳統中國食物遭到排擠；市議員顧雅明20日在皇后區公共圖書館「視覺故事」(Visual Story)中帶來點心的故事，推廣多元文化、減少歧視的同時，也期盼喚起華裔後代對自身文化的驕傲。

影音來源：皇后區公共圖書館臉書

「視覺故事」線上系列由皇后區公共圖書館主辦，旨在疫情期間，為孩子提供另一種方式的閱讀與文化推廣；代表法拉盛第20選區市議員顧雅明20日為孩子閱讀林格麗(Grace Lin，音譯)創作的「給所有人的點心」(Dim Sum for Everyone)，除了閱讀外，他還展示三道真實的點心，讓更多人了解華裔的飲食文化。

顧雅明在直播中閱讀書籍道，點心是歷史悠久的亞洲美食，早在宋朝時期就已存在；他介紹，點心一般較小，一個蒸籠中有三個蒸餃、燒賣或叉燒包等，飲茶時常常一家人圍坐圓桌前，向推著各類點心車的服務員選取自己喜歡的點心後，與親友分享美食。

疫情期間，針對華裔的仇恨和歧視不斷，一些華裔學生曾被同學詢問是否「吃蝙蝠」，因病毒責怪華人學生；即使在疫情前，一些學校的外族裔學生因不了解中國飲食文化，嘲笑華裔孩子食用的小籠包或其他點心，讓華裔後代排斥自身的傳統。

移民來自香港的顧雅明表示，港式早茶曾是自己成長的一部分，也是許多華人聚居地長大華裔後代的共同記憶；他選擇閱讀「給所有人的點心」，希望華裔後代對自身的文化感到驕傲，更期盼非華裔的學生尊重其他文化，減少誤解與歧視，更向他們推薦這個美食。