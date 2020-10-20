疑似參與非法賭博 七華人20日凌晨法拉盛被搶2萬元

七名疑似參與賭博的華裔男子20日凌晨被兩名嫌犯搶走2萬元左右財物。(取自谷歌地圖)

兩名戴口罩男子，20日凌晨涉嫌持槍搶劫法拉盛 一個地下賭檔；警方消息稱，兩名嫌犯搶走了七名疑似參與賭博的華裔 男子2萬元左右財物，得手後逃之夭夭，警方已著手偵查該案，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，七名23歲到34歲華裔受害人於20日報警稱，他們當天凌晨12時45分左右，正在福樂大道(Fowler Ave.)131-59號的Le Chao「玩遊戲」，有兩名戴口罩男子持槍男子突然闖入，用塑料袋捆住他們的手腳，並偷走了七人的財物。

警方消息稱，搶匪從儲藏櫃中偷走7000元的現金，並從受害人身上搶走手機 與其他價值1萬30000元的財物；警方稱，被搶劫的地點疑似經營非法賭檔，嫌犯作案時，關閉了該店的監控錄像，但市警發言人20日下午稱，當局尚無官方文件證明該場所經營地下賭場。

消息還顯示，當天下午1時10分左右，位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)交56大道地區，一名受害人遭到他人持武搶劫，嫌犯搶走一部手機、錢包與其他財物後逃之夭夭，但尚無線索證明，兩起案件存在關連。

警方呼籲，任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網 www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。