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疫期掀騎行熱 紐約市單車失竊激增 曼哈頓華埠也頻傳

記者張晨╱紐約報導
疫情期間全市單車盜竊案激增，華埠位列其中。（記者張晨╱攝影）
疫情期間全市單車盜竊案激增，華埠位列其中。（記者張晨╱攝影）

新冠疫情下，紐約市單車盜竊案件激增明顯，曼哈頓華埠也在案件頻發地之中。

市警表示，從今年3月1日到9月21日之間，紐約市共報告了4477輛單車被盜案件，比去年同期的3507輛增加了27%；而與此同時，警方逮捕了204起與單車盜竊案有關的嫌犯，這一數字不到2019年同期總數的三分之二。

自疫情爆發以來，由於社交聚集等防疫要求，全市公共交通乘坐率一路下行，而騎行熱引發了全國性的單車短缺。

紐約單車協會(Bike New York)發言人奧克特(Jon Orcutt)表示，單車騎行是紐約市發展最快的交通方式，今年更是如此。

奧克特說，為了遏制單車盜竊案激增趨勢，紐約市應投入資源來擴大單車停放場所；就華埠而言，沒有足夠的停放空間，且室內空間過於狹小，許多人只能將單車停放在街上，無可避免為盜賊提供可乘之機。

市警防止犯罪辦公室(Crime Prevention Office)指出，可以幫助民眾免費辦理單車防盜登記服務，民眾可攜帶車輛前往所在轄區分局進行登記，車主提供姓名和聯繫方式等基本信息，警方登記並給予專屬的車輛識別號碼(Identification Serial Number)。

單車在完成登記後，即便不慎遭竊，嫌犯也無法通過正規途徑轉賣，而警方在查獲被盜單車後，則可迅速根據單車識別號聯繫車主，保證民眾的車輛安全。

警方也提醒，將單車直接鎖在路邊圍欄或公園等公共區域是不合法的，市警和公園局在接到投訴後，會移除、沒收此類停放在違規區域的單車。

紐約市 華埠 疫情

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