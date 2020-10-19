3青少年 法拉盛、貝賽手機店接連作案

涉嫌多次在通訊店偷竊的青少年。(警方提供)

三名青少年過去一個多月裡，至少12次在紐約市 的通訊店偷竊，盜走的電子產品總價值超過1萬9000元，皇后區法拉盛、貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)等均有店受害，紐約市警公布嫌犯片，呼籲民眾舉報。

影音來源：紐約市警

警方表示，12起案件中的十起發生在皇后區，9月11日下午4時35分，兩名嫌犯進入位於法拉盛緬街57-23號的通訊店後，從展示台盜走三隻蘋果 手表，總價值約1460元，離開店鋪後沿著緬街向北逃逸，又右轉進入東向布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)。

9月13日下午3時30分，兩名嫌犯進入牙買加(Jamaica)Guy R Brewer大道122-15號的通訊店後，其中一人放哨，另一人從展示台盜走一部價值1100元的蘋果11手機 ；50分鐘後，兩名嫌犯又來到森林小丘(Forest Hills)皇后大道117-14號的通訊店，盜走一部價值約1000元的蘋果11 Pro手機，作案後向77大道方向逃逸。

9月17日下午2時45分，兩名嫌犯進入貝賽賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)198-25號的通訊店，同樣是一人打掩護，另一人盜走一部價值1400元的三星手機；9月27日下午5時35分，一名嫌犯進入貝賽貝爾大道(Bell Blvd.)38-27號的通訊店，盜走兩部蘋果11 Pro手機，總價值2100元，作案後沿著貝爾達到向西逃逸。

9月30日晚6時至6時30分，兩名嫌犯先後在貝賽北方大道上的兩家通訊店盜竊，各盜走650元和2100元的的電子產品；本月13日嫌犯又在貝賽作案，下午3時10分左右，進入北方大道上一家通訊店盜走兩隻蘋果手表。

警方表示，嫌犯為三名16至18歲的青少年，膚色較深，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。