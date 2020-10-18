曼哈頓禮品店 非裔持槍搶劫

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓 西村日前發生一起持槍搶劫案件，兩名非洲裔男子持槍進入店內，威脅店員索要財物後逃離現場，兩人遭市警六分局通緝 中。

警方表示，案發於13日下午6時35分左右，位於西八街46號的第八街禮品店(Eighth St Gifts Store)，兩名身分不明的男子進入店內，一人手持一把黑色槍枝，威脅當時值班的店員索要錢財。

隨後這名33歲的員工遞給兩名嫌犯一個皮包，裡面裝有大約800元現金，兩嫌得手後隨即沿著西八街向西逃逸，該店員工在此案中未受傷。

根據警方公布的案發地監控視頻顯示，一名嫌犯身穿淺色襯衫、黑色休閒褲、淺灰色運動鞋，頭戴棒球帽、臉圍圍巾；另一名嫌犯身穿黑色夾克、黑色毛線帽子以及藍色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES) ，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。