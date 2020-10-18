華裔家庭暴力 夫向妻潑熱水 紐約市警籲知情者提供線索

布碌崙班森賀日前發生一起家庭暴力案件，一名華男一怒之下向妻子潑熱水。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起家庭暴力案件，一對華裔夫婦發生口角爭執後，丈夫一怒之下向妻子潑熱水，導致其手臂燒傷；丈夫在案發後不知所蹤，轄管當地的市警62分局正尋找他協助調查，呼籲知情人士提供線索。

警方報告顯示，該案件發生於7日晚7時左右，在16、17大道交70街的一棟住家內；42歲的華女 當時與44歲的丈夫陳哈斯(Hasshi Chen，姓名皆音譯)因生活瑣事大吵了起來，過程中丈夫拿起熱水壺往妻子身上潑，造成其手臂燙傷紅腫。

丈夫攻擊後隨即逃離現場，妻子忍痛自己報警，多名警員隨後抵達現場向她錄取口供；警方表示，陳哈斯沒有工作或汽車 ，平時也沒有使用社交媒體，至今不確定藏身在何處，但據妻子透露，他的身上並沒有槍枝。

62分局警員目前正尋找陳哈斯，以進一步調查案件，呼籲知情人士提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。