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大白天搶劫皇后區法拉盛商店 4青少年在逃

記者朱蕾／紐約報導
涉嫌在法拉盛市中心商鋪搶劫並打傷店員的四名男子。(警方提供)
涉嫌在法拉盛市中心商鋪搶劫並打傷店員的四名男子。(警方提供)

四名男子光天化日之下，進入皇后區法拉盛市中心一家商店搶劫，被店員發現後還用武器打傷店員；四名嫌犯仍在逃，紐約市警日前公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，9月21日下午4時30分左右，四名青少年進入法拉盛市中心緬街與羅斯福大道交口的一家商店後，直接從貨架上拿商品，不付錢就要離開；一名37歲的雇員發現後上前攔下這四人，其中一名嫌犯拿出一把大手電筒攻擊雇員，導致他頭部流血；四名嫌犯作案後迅速跑出商店，進入交口的地鐵站，受傷的雇員被送往紐約長老會皇后區醫院治療，情況穩定。

警方表示，新冠疫情居家避疫期間，搶劫案大幅減少，但隨著經濟重啟，罪案有所反彈，過去四周，法拉盛109分局轄區共發生15起搶劫案，其中多起為多人合夥作案，其中一起發生在9月24日深夜12時30分左右，一名54歲華女在法拉盛友聯街(Union St.)夾41大道附近獨自行走時，被兩名非洲裔男子攔下，隨後搶走受害人的手機和現金。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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