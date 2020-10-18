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專搶華裔「外賣郎」 紐約市警追緝「持刀匪」

記者牟蘭／紐約報導
這名嫌犯涉嫌搶劫六名華裔外賣郎遭警方通緝。(市警提供)
這名嫌犯涉嫌搶劫六名華裔外賣郎遭警方通緝。(市警提供)

近兩個月頻傳華裔外賣郎在皇后區中村附近送餐時遭到搶劫，紐約市警16日消息顯示，有六名外賣郎自8月26日至本月8日疑似遭到同一名嫌犯搶劫，受害人年齡從39歲到57歲不等，均為華裔；歹徒作案手法相似，都是鎖定外賣郎下手，持刀脅迫受害人交出現金與手機，其中一名外賣郎還被割傷臉。

紐約市警日前公布這名涉嫌模式搶劫嫌犯的照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

警方表示，第一起搶案發生於8月26日晚9時19分，一名56歲的華裔外賣郎在納希維爾(Nashville)大道被嫌犯搶走一部手機與200元現金。

兩周後，一名45歲的外賣郎於9月9日晚8時25分在218街被搶，對方持刀搶走受害人600元現金後逃之夭夭；9月14日晚9時左右，疑似同一名嫌犯再度在Witthoff街附近犯案，一名43歲的外賣郎被嫌犯以同樣方式搶走300元現金與手機。

9月28日晚8時左右，一名57歲的外賣郎在110大道被搶走一部手機與300元現金；本月3日晚8時20分左右，一名外賣郎在216街送餐時被搶走250元與一部手機；最近一起搶案發生在本月8日晚8時20分到8時30分左右，一名39歲的外賣郎前往220街送餐時，遭嫌犯割破臉並搶走一部手機。

根據警方公布的照片，這名嫌犯為體型中等的男子，其中涉嫌的一起案件中，他身穿黑色T恤、灰色褲子，戴帽子與白色口罩與透明手套；警方呼籲民眾若看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網 www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

手機 紐約市 華裔

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