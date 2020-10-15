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下東城預防傷害中心開業 中華公所憂社區安全

記者顏嘉瑩／紐約報導
杜克導覽中心內設施。(記者顏嘉瑩/攝影)
杜克導覽中心內設施。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前選在曼哈頓華埠百老匯35號重開的戒毒中心「下東城傷害預防中心」(Lower East Side Harm Reduction Center)將於15日對外服務；紐約中華公所與七大僑團代表14日前往中心參觀，中華公所主席于金山表示，即便該中心承諾將投入社區，做個「好鄰居」，他仍對實際的實施狀況存疑，將與中心保持密切聯絡。

原本在亞倫街(Allen St.)營業近20年的下東城傷害預防中心，於月前選在東百老匯35號重開，地點就在且林士果圖書館旁，引起社區反彈。

下東城傷害預防中心執行主管杜克(Sharen Duke)表示，該中心主要服務對象在布朗士、曼哈頓以及布碌崙(布魯克林)，除了下東城外，在其他多個社區還有五個戒毒中心，旨在減少社區中愛滋病(HIV/AIDS)、慢性C型肝炎和其他與毒品有關的傷害傳播，服務病患能夠到該處匿名更換注射器，取得戒毒處方納洛酮(Naloxone)、丁丙諾啡，以及康復支持小組、心理健康諮詢等；目前位於下東城的中心，服務對象以有色人種為主，其中約8%至12%為亞裔。

杜克坦言，該中心過去在搬到新社區時，社區居民都會因誤解而產生擔憂，但中心也希望能與社區建立良好關係；她表示，中心也會投入促進社區發展，包括與在地餐館合作訂餐、聘用華裔員工等。

于金山在參觀後表示，雖然該中心解釋，下東城傷害預防中心更像是一個診所(clinic)，與其他位於華埠的戒毒中心性質不同，但目前仍無法看出長期是否會對華埠社區造成影響。

于金山說，戒毒中心新址選在圖書館隔壁，再加上該中心每天可服務40至50名病患，社區安全仍有疑慮；「以中華公所為圓心，在半徑半哩之內就有四間戒毒中心，這對於華埠來說，密度太高。」

雖然社區反彈，但下東城傷害預防中心早在去年就獲得曼哈頓第三社區委員會的批准通過，于金山說，與其後悔當初社區沒有人注意到這件事，如今公所也只能持續與中心保持聯絡、關心，希望中心能保持承諾，減少對社區的負面影響。

下東城傷害預防中心選在東百老匯35號重開，地點就在且林士果圖書館旁。(記者顏嘉瑩...
下東城傷害預防中心選在東百老匯35號重開，地點就在且林士果圖書館旁。(記者顏嘉瑩/攝影)

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