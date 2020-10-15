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四男子闖法拉盛鬧市店鋪搶劫 警方通緝嫌犯

記者朱蕾／紐約報導
涉嫌在法拉盛市中心商鋪搶劫並打傷店員的四名男子。(警方提供)
涉嫌在法拉盛市中心商鋪搶劫並打傷店員的四名男子。(警方提供)

四名男子光天化日之下，進入皇后區法拉盛市中心一家商店搶劫商品，被店員發現後，用武器打傷店員；四名嫌犯仍在逃，紐約市警15日公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，9月21日下午4時30分左右，四名青少年進入法拉盛市中心緬街與羅斯福大道交口的一家商店後，從貨架上拿商品，不付錢就要離開，一名37歲的雇員發現後上前攔下這四人，其中一名男子拿出一把大手電筒攻擊雇員頭部導致流血；四名嫌犯作案後迅速跑出商店，進入交口的地鐵站，受傷的雇員被送往紐約長老會皇后區醫院治療，情況穩定。

警方表示，新冠疫情居家避疫期間，搶劫案大幅減少，但隨著經濟重啟，罪案有所反彈，過去四周，法拉盛109分局轄區共發生15起搶劫案，其中多起是多人合夥作案；9月24日深夜12時30分左右，一名54歲華女在法拉盛友聯街(Union St.)夾41大道附近獨自行走時，被兩名非洲裔男子攔下，命令受害人交出錢財，隨後搶走受害人的手機和現金。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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