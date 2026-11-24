【Milpitas 廠】Kevin Ma & Lawrence Ma

AI摘要 文章摘要整理： 文章提醒雨季與冬季行車時，輪胎與煞車是安全核心，應檢查胎紋、胎壓、煞車磨損與鏽蝕，避免濕滑路面失控。

【舊金山訊】當雨水、雨夾雪或積雪覆蓋路面，開車就不再是日常小事，而是一場與物理定律的較量。積水與結冰會大幅降低輪胎與路面之間的摩擦力，在這樣的惡劣路況下，真正決定行車安全的，是「輪胎」與「煞車」兩大核心系統。

即使現今車款普遍配備四輪驅動（AWD）與循跡防滑控制系統（Traction Control），若輪胎無法緊抓地面，或煞車無法有效讓車輪停止轉動，再先進的電子輔助也無從發揮。

■輪胎：全車唯一與路面接觸的零件

輪胎是整輛車唯一真正接觸地面的部位，它的任務不只是向前滾動。到了雨季與冬季，輪胎還肩負四項關鍵任務：

一、排水防滑，對抗「水漂現象」

大雨時，路面積水會在輪胎與柏油之間形成一層薄薄的水膜。深而清晰的胎紋就像排水溝，能迅速將胎面下的積水排開，讓橡膠緊貼路面。若胎紋磨損過度，甚至成了俗稱的「光頭胎」，積水來不及排出，車輛就會發生水漂（Hydroplaning）——有如在水面上滑行，方向盤與煞車頓時失去作用。

二、低溫下仍保持橡膠彈性

一般四季胎或夏季胎的橡膠配方，在氣溫降至攝氏7度（華氏45度）以下時便會開始變硬。硬化的胎面在冰冷路面上就像冰球般打滑，抓地力大打折扣。專用冬季胎採用特殊橡膠配方，即使在冰點以下仍能維持柔軟與彈性，緊密貼合路面的細微凹凸。

三、細紋刀槽，咬緊冰雪路面

冬季胎的胎塊上布滿數以千計的細小刀槽（Sipes）。輪胎滾動時，這些刀槽會微微張開，形成額外的咬合邊緣，牢牢抓住壓實的雪地與泥濘路面，在起步、加速與轉彎時提供關鍵牽引力。

四、天冷更要注意胎壓

低溫會使輪胎內的空氣收縮，氣溫每下降約攝氏5.5度（華氏10度），胎壓便會減少約1至2 PSI。胎壓不足會讓胎面受力不均，不但削弱抓地力，還會造成異常磨耗。換季期間，建議每月至少檢查一次胎壓。

■煞車：在濕滑路面上爭取每一公尺

即使裝上市面上最好的輪胎，少了可靠的煞車系統，車子依然停不下來。濕滑與結冰的路面原本就會拉長煞車距離，若煞車系統再有磨損，更可能把這段距離推向危險邊緣。煞車系統在雨季與冬季同樣有四大重點：

一、縮短被拉長的煞車距離

水分附著在煞車碟盤上會產生潤滑作用，濕滑路面也讓輪胎更難抓地。厚度充足的煞車來令片，搭配平整、未變形的碟盤，才能在踩下踏板的瞬間產生最大摩擦力，在緊急時刻為您多爭取寶貴的幾公尺。

二、避免煞車偏拉與失控

若單側煞車卡鉗卡滯，或左右來令片磨損程度不一，在濕滑路面上踩煞車時，車身可能猛然被拉向一側。在雨天或結冰路面上，這種突如其來的偏移，往往就足以讓車輛打滑失控。

三、確保ABS正常運作

防鎖死煞車系統（ABS）透過快速而精準的點放動作，防止車輪在緊急煞車時鎖死。來令片磨損、煞車油變質或油管鏽蝕，都會影響ABS調節油壓的效率，提高車輛失控滑行的風險。

四、抵禦冬季鏽蝕

雨水、融雪泥水與道路上的融雪鹽，都會加速金屬煞車零件生鏽。定期檢查能及早發現卡滯的卡鉗、鏽蝕的油管與吸濕變質的煞車油，避免它們在緊要關頭失靈。

■輪胎與煞車 密不可分的安全團隊

在滂沱大雨或結霜的清晨踩下煞車踏板時，煞車系統負責夾住車輪、阻止轉動，輪胎則負責緊抓濕滑路面，讓整輛車穩穩停下。兩者只要有一方被忽略，整道安全防線就可能瞬間瓦解。

■換季前快速自我檢查清單

□檢查胎紋深度

定期查看胎紋溝槽內的「磨耗指示塊」。也可將一美分硬幣倒插入胎紋，若能看見林肯頭像的頭頂，代表胎紋已經過淺；胎紋深度低於約1.6公釐（2/32英寸）即應更換。胎紋過淺在雨天或冬季行駛相當危險。

□留意煞車的聲音與腳感

煞車時若出現尖銳聲或金屬摩擦聲，或踏板踩起來偏軟、下沉，甚至方向盤出現抖動，都表示該請專業技師檢修了。

□依標準補足胎壓

請在氣溫較低的早晨、車輛尚未行駛前檢查胎壓，並依駕駛座車門門框內側貼紙標示的建議PSI值充氣。

■結語：安全，是回家唯一的路

在雨季與冬季高峰來臨前，不妨花一個小時檢查輪胎與煞車。良好的視線與謹慎的駕駛習慣固然重要，但狀況良好的輪胎與可靠的煞車系統，才是天候惡劣時讓您牢牢掌握車輛的關鍵。

安全，是回家唯一的路。馬氏汽車，與您一同守護每一趟旅程。

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