禪修調理課程。

AI摘要 文章摘要整理： 太初療癒與罕見病慢病基金會合作，開通全美遠程公益申請通道，為長期受慢性疼痛困擾民眾提供古中醫非侵入性調理與研究數據蒐集。

【工商訊】太初療癒診所（Taichu Healing）傳承人楊彼德（Peter Yang）近日與罕見病慢病基金會（jinIX）達成科研與公益合作，並在《世界日報 》、媽媽教室、僑務服務中心及多位愛心人士支持下舉辦義診。雙方同時正式開通全美遠程公益申請通道，邀請長期受慢性疼痛困擾的民眾線上提出申請。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC ）調查，2021年全美約有20.9%的成年人、約5,160萬人受慢性疼痛（持續三個月以上）困擾，對日常生活與工作造成不小影響。楊俊德表示，希望透過這次合作，推動古中醫自然療癒術走向科研化，讓更多飽受痛症折磨的民眾受益。

「痛則不通，通則不痛」

中醫有句名言：「痛則不通」。中醫理論認為，人體氣血循經絡運行於臟腑、體表及全身，一旦經絡穴位受阻，便可能在特定部位出現疼痛；由於經絡穴位遍布全身，從頭到腳都可能出現痛症。反之，「通則不痛」，傳統中醫透過中藥、針灸、穴位等方式疏通氣血、調和陰陽，以達到舒緩與保養的目的。

楊彼德的能量調理方式，則是借助自然界的磁場、波動等能量，為身體進行「調頻」。他指出，此方法旨在引導紊亂的氣血回歸正軌，化散瘀滯，使陽氣通達、身體通透。

傳承太醫署古醫術 非侵入性手法

據楊彼德介紹，「按蹻」（點穴撥筋）與「禁炁」（病氣阻斷）為中醫史上自隋唐至清代太醫署典籍均有記載的傳統手法，屬於非侵入性的調理方式。太初療癒以此為基礎，發展出太初炁經筋膜放鬆、拙火呼吸、太初炁神經重塑等自然調理方法。

線上申請流程

線上提交申請：民眾可至公益申請網站填寫資料。

安全篩查：在法律合規協助下完成安全篩查。

接受自然調理：通過篩查者將接受太初炁經筋膜放鬆、拙火呼吸、太初炁神經重塑等自然調理。

研究用途：相關成效數據將用於醫學研究。

誠邀各界愛心支持

罕見病慢病基金會現誠邀社會各界愛心支持，共同助力古中醫太醫術的傳承與研究，為長期飽受慢性痛症困擾的族群帶來新的希望。

聯絡資訊

中文諮詢： Peter（楊彼德），電話 (408) 333-1383

英文諮詢（English）： Shawnie，電話 (206) 679-1055

公益申請通道：zen.taichuhealing.org

官方網站：https://jinix.com

本文為工商資訊，內容由廣告主提供。文中所述為輔助調理方式，不能取代正規醫療診斷與治療；如有身體不適，請諮詢合格醫療專業人員。

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