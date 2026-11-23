大核桃餅乾，買二送一。

白巧雪慕斯蛋糕。

【工商訊】聖誕節 即將來臨，灣區 烘焙品牌「生計」今年特別推出三款聖誕限定蛋糕，以精緻的造型、細膩的手工與豐富的口味，為聖誕聚會增添色彩與歡樂。無論是與家人共享溫馨時光，或與親友歡度佳節，一款精美又美味的蛋糕，都是聖誕餐桌上的焦點。

三款限定蛋糕各有特色。第一款是「白巧雪慕斯蛋糕」（Snowy White Chocolate Mousse Cake），外層覆上細緻奶油與香甜椰蓉，宛如白雪覆蓋，內餡是絲滑的白巧克力 慕斯，奶香濃郁、椰香清新，層次豐富。第二款「聖誕草莓慕斯蛋糕」（Holiday Santa Strawberry Mousse Cake）以清爽香甜的草莓慕斯，搭配可愛的聖誕老人造型，為節日增添趣味。第三款是經典的「聖誕樹幹蛋糕」（Holiday Yule Log Cake），有巧克力與摩卡兩種口味，並分全條及半條兩種尺寸，方便依聚會人數挑選。

為了回饋顧客，生計推出限時優惠：2026年12月4日至12月20日期間，透過生計官網訂購圓形蛋糕可享九折。生計建議民眾提早預訂，為親友準備一份應景的節日甜點。

此外，生計今年也推出聖誕集章活動，每消費滿15元可獲得一個印章，集滿八個即可兌換精美禮物，讓每次購物都多一份小驚喜。

聖誕節不只是交換禮物的日子，更是與家人朋友相聚、分享美好時光的時刻。生計表示，品牌始終堅持用心製作每一份麵包與甜點，希望以新鮮美味的烘焙食品，陪伴大家度過每一個值得珍藏的時刻。

生計在灣區設有13家分店，每天供應新鮮出爐的麵包、蛋糕及各式烘焙美食。歡迎民眾親臨各分店選購，或上官網查詢更多資訊。

官方網站：www.shengkee.com

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