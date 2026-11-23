生計推出三款聖誕限定蛋糕 為佳節餐桌增添歡樂白巧雪慕斯、聖誕老人草莓慕斯、樹幹蛋糕登場
【工商訊】聖誕節即將來臨，灣區烘焙品牌「生計」今年特別推出三款聖誕限定蛋糕，以精緻的造型、細膩的手工與豐富的口味，為聖誕聚會增添色彩與歡樂。無論是與家人共享溫馨時光，或與親友歡度佳節，一款精美又美味的蛋糕，都是聖誕餐桌上的焦點。
三款限定蛋糕各有特色。第一款是「白巧雪慕斯蛋糕」（Snowy White Chocolate Mousse Cake），外層覆上細緻奶油與香甜椰蓉，宛如白雪覆蓋，內餡是絲滑的白巧克力慕斯，奶香濃郁、椰香清新，層次豐富。第二款「聖誕草莓慕斯蛋糕」（Holiday Santa Strawberry Mousse Cake）以清爽香甜的草莓慕斯，搭配可愛的聖誕老人造型，為節日增添趣味。第三款是經典的「聖誕樹幹蛋糕」（Holiday Yule Log Cake），有巧克力與摩卡兩種口味，並分全條及半條兩種尺寸，方便依聚會人數挑選。
為了回饋顧客，生計推出限時優惠：2026年12月4日至12月20日期間，透過生計官網訂購圓形蛋糕可享九折。生計建議民眾提早預訂，為親友準備一份應景的節日甜點。
此外，生計今年也推出聖誕集章活動，每消費滿15元可獲得一個印章，集滿八個即可兌換精美禮物，讓每次購物都多一份小驚喜。
聖誕節不只是交換禮物的日子，更是與家人朋友相聚、分享美好時光的時刻。生計表示，品牌始終堅持用心製作每一份麵包與甜點，希望以新鮮美味的烘焙食品，陪伴大家度過每一個值得珍藏的時刻。
生計在灣區設有13家分店，每天供應新鮮出爐的麵包、蛋糕及各式烘焙美食。歡迎民眾親臨各分店選購，或上官網查詢更多資訊。
官方網站：www.shengkee.com
客服專線：(415) 468-3800
總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005
今年生計共推出3款聖誕限定蛋糕，分別是白巧雪慕斯蛋糕、聖誕草莓慕斯蛋糕，以及經典的聖誕樹幹蛋糕，主打節慶造型與多元口味。 白巧雪慕斯外層如白雪般覆上奶油與椰蓉，內餡是白巧克力慕斯；草莓慕斯搭配聖誕老人造型；樹幹蛋糕則有巧克力與摩卡口味，並提供全條和半條尺寸。 2026年12月4日至12月20日，透過官網訂購圓形蛋糕可享9折；另外還有集章活動，每消費滿15元得1印章，集滿8個可換禮物，並可至灣區13家分店選購。
精華 FAQ
今年生計共推出3款聖誕限定蛋糕，分別是白巧雪慕斯蛋糕、聖誕草莓慕斯蛋糕，以及經典的聖誕樹幹蛋糕，主打節慶造型與多元口味。
白巧雪慕斯外層如白雪般覆上奶油與椰蓉，內餡是白巧克力慕斯；草莓慕斯搭配聖誕老人造型；樹幹蛋糕則有巧克力與摩卡口味，並提供全條和半條尺寸。
2026年12月4日至12月20日，透過官網訂購圓形蛋糕可享9折；另外還有集章活動，每消費滿15元得1印章，集滿8個可換禮物，並可至灣區13家分店選購。
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