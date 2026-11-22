全新下水的五星級河輪「世紀之星」（Century Star）。

AI摘要 文章摘要整理： 世紀遊輪推出搭乘五星河輪「世紀之星」的多瑙河13天行程，串遊德奧斯匈捷五國，主打中文導覽、一價全包與含4晚酒店的高性價比安排。

【舊金山訊】清晨在甲板上看多瑙河晨霧散去，午後漫步莫札特故鄉的石板街，夜裡在維也納聆聽一場莫札特音樂會。世紀遊輪推出「中歐五國多瑙河豪華遊輪13天之旅」，2027年3月21日出發，帶旅客一次走遍德國 、奧地利、斯洛伐克、匈牙利與捷克。

這趟旅程搭乘全新下水的五星級河輪「世紀之星」（Century Star）。全船僅容納174名旅客，採混合動力設計，航行安靜平穩。船上七晚「一價全包」：酒吧酒水無限暢飲，每餐都有歐陸西餐與中式料理可選，全程免費Wi-Fi，岸上活動全部包含。全程有中文導遊陪同，也不必每天收拾行李換飯店，長輩與第一次去歐洲的旅客都能玩得輕鬆。

旅程從慕尼黑出發，在「三河城」帕紹（Passau）登船，以船長歡迎晚宴揭開序幕。接著走進電影「真善美」取景地米拉貝爾花園，再到有「奧地利最美小鎮」之稱的哈爾施塔特（Hallstatt）。遊輪緩緩駛過世界遺產瓦豪河谷，兩岸葡萄園與古堡交錯，梅爾克修道院與杜倫施泰恩的藍白教堂相繼映入眼簾。

到了音樂之都維也納，旅客可走訪霍夫堡皇宮、聖史蒂芬大教堂與國家歌劇院，並入內參觀茜茜公主曾居住的美泉宮。隨後登上布拉迪斯拉發城堡俯瞰多瑙河，再前往有「多瑙河明珠」美譽的布達佩斯停泊過夜，從漁人堡眺望壯麗的國會大廈，並在船長歡送晚宴上告別七晚的河上時光。

下船後，旅客先到潘多夫（Parndorf）名品暢貨中心選購Gucci、Prada、Burberry等國際品牌，再探訪童話般的捷克庫倫洛夫（Český Krumlov，俗稱CK小鎮），最後抵達「百塔之城」布拉格，漫步查理大橋，在老城廣場等候已有600多年歷史的天文鐘報時。

行程共13天，含七晚遊輪及四晚四星級酒店。一般歐洲河輪行程若要加住陸上酒店，多半需另付延伸行程費用，每晚可能加價數百元；本團已將四晚四星級酒店及多項陸上行程納入團費，性價比突出。

團費方面，一樓標準窗景房雙人房每人3798元起；二樓、三樓法式全景房雙人房分別為每人4288元及4448元；三樓行政套房雙人房每人5298元；單人房另有報價。特價機票每人799元起。團費包含遊輪三餐、豪華巴士及所有稅項，自選項目需另以歐元支付。

此次行程由世紀遊輪推出，世界日報媒體贊助，希望推廣中歐河輪旅遊，讓更多南加州華人旅客認識多瑙河沿岸的文化與風光。

詳情及報名請洽世紀遊輪：

電話：626-666-6999

電子郵件：[email protected]

地址：2956 E Colorado Blvd, Ste 120, Pasadena, CA 91107

營業時間：周一至周五上午10時至下午6時