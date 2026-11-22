AI摘要 文章摘要整理： 加州以143張空椅紀念交通事故受害者，呼籲放慢車速、強化教育與執法，並透過擴大投資推動2035年前道路死傷減少30%。

【舊金山訊】每年11月的第三個星期日是「世界道路交通事故受害者紀念日」（World Day of Remembrance for Road Traffic Victims），用來紀念在交通事故中喪生或重傷的人。今年美國的主題是「投資安全，而非速度」（Invest in Safety, Not Speed），在緬懷逝者的同時，也呼籲採取有效措施，把安全放在速度之前。

車速會提高事故發生的機率與嚴重程度。行人與騎乘者缺乏駕駛人和乘客擁有的車體保護，受到的影響尤其大。更安全的車速和道路設計、負責任的用路行為，再加上有效的教育與執法，都是預防死亡與重傷事故的關鍵。

143張空椅 象徵無法填補的空缺

加州 交通安全辦公室（OTS）、加州交通局（Caltrans）、加州公路巡警局（CHP）、反酒駕母親協會（MADD）、「慢行沙加緬度」（Slow Down Sacramento）、「影響青少年駕駛」（Impact Teen Drivers）、北加州AAA（Mountain West Group）及社區民眾，在州政府大樓西側舉行紀念活動，悼念2025年在沙加緬度郡交通事故中喪生的143人。

現場排列的143張空椅格外醒目，提醒眾人，這些逝者在家中餐桌旁、在即將到來的節日團聚中，留下了永遠無法填補的空缺。此外，該郡去年還有624人在交通事故中受重傷。

活動包括向空椅致意，以及受害者家屬與交通安全合作夥伴的發言。家屬在椅子上放了摯愛的故事、紀念物、絲帶與電子蠟燭，入夜後燭光依然閃爍。現場也設有「紀念園區」（Remembrance Village），提供受害者支援服務與交通安全資源，讓家屬與民眾在此沉思、追思逝者。

「空椅俱樂部」 沒人願意加入的俱樂部

「空椅俱樂部」（The Empty Chair Club）以一張無人入座的椅子，象徵因「交通暴力」離世的摯愛。主辦單位表示，他們最希望的是這個俱樂部永遠沒有會員，但現實中仍有許多家庭被迫「加入」。因此，俱樂部邀請這些家庭分享故事與回憶，紀念因本可預防的交通暴力而失去的生命。

Jovon Dangerfield 就是其中一位。她的兒子 Cameron 去年在一起涉及酒駕或藥駕（impaired driver）的車禍中喪生，年僅20歲。

各單位首長呼籲：安全是共同責任

OTS局長 Stephanie Dougherty 表示：「在『世界道路交通事故受害者紀念日』這一天，我們緬懷在本可預防的事故中喪生的人，也向他們的家人、朋友與社區致意，這些人的生命因摯愛離去而永遠改變。餐桌旁的空椅提醒我們，在道路上所做的每一個決定都至關重要。」

Caltrans 局長 Dina El-Tawansy 表示：「今天，我們停下腳步緬懷交通事故受害者，也體認到他們的家人與摯愛所承受的巨大失落。每一場悲劇背後，都是一個真實、珍貴的人，以及一段獨特的人生故事。透過教育、執法與共同承擔責任，我們可以攜手邁向一個不再有人因交通事故失去生命的未來。」

CHP局長 Sean Duryee 表示：「每一條在可預防事故中逝去的生命，對家庭和社區而言都是悲劇。我們應該在駕駛時做出負責任的選擇，例如遵守交通規則、保持專注、互相照應，以此紀念逝者。安全駕駛是我們共同的責任，能夠挽救寶貴的生命。」

北加州AAA道路服務執行副總裁 Daniel Hutchinson 表示：「一個多世紀以來，我們的使命始終是保障人們的安全，但光靠我們無法達成。在道路上，每個人都在保護彼此方面扮演關鍵角色。無論是路邊作業人員或車輛拋錨的駕駛人，請多給他們一點空間，這就是對每個渴望平安回家的人的關懷。我們呼籲所有駕駛人小心行駛。」

Michelle Silva 表示：「每一起道路死亡事故背後，都有一個家庭和社區從此改變。更安全的街道不能只靠政策打造，更取決於我們每天在駕駛座上的每一個決定。請放慢車速、保持禮讓、互相照應。道路上的每一條生命都彌足珍貴。」

MADD沙加緬度分會計畫專員 Shelby Batty 表示：「在這個紀念日，我們緬懷在道路悲劇中逝去的生命，也關懷因失去親人而永遠改變的家庭與社區。MADD始終致力於杜絕酒駕、藥駕等危險駕駛，為所有人打造更安全的道路。」

「影響青少年駕駛」執行長 Kelly K. Browning 博士表示：「每一條逝去的生命背後，都代表一個家庭、一群朋友和一個社區，他們的生活從此改變。我們致力於不只提高公眾意識，更要推動實際的行為改變，挑戰不安全的駕駛習慣，進而影響社會文化，建立人人為彼此道路安全負責的文化。」

州府加碼投資 目標2035年死傷減三成

OTS、Caltrans 及其他州政府部門也正加大投入，保障所有用路人的安全：

OTS撥款約1億2270萬元，資助超過480個計畫，推動預防酒駕、安全上學路線、兒童乘車安全等經過驗證的有效措施。這筆撥款延續了州與聯邦政府的歷史性投資。自2019年以來，紐森（Gavin Newsom）政府依據州長「建設更多、更快，惠及所有人」（Build More, Build Faster, For All）的政策議程，已撥款超過811億元用於交通項目。

加州擴大「州優先安全走廊」計畫，在致命與重傷事故高發地區進行基礎設施改善、公眾教育與重點執法。這些措施是為了達成加州新的中期目標：在2035年前將道路死亡及重傷人數減少30%。

OTS與Caltrans推出「空椅俱樂部」社群媒體活動，把受害者照片和一張空椅並列，分享他們的故事，象徵他們的離去給家人、朋友與社區留下的永恆空缺。

民眾如想進一步了解「空椅俱樂部」、閱讀相關故事，或分享摯愛因交通事故喪生或重傷的經歷，可上網 GoSafelyCA.org/Empty-Chair-Club。全美紀念日活動資訊請上 WDoR-USA.org 查詢。