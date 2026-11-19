秋冬換季 日常保健不可少綠健飲 Naturin 2 天然植物配方 感恩節買十送二
文章指出秋冬為呼吸道疾病好發季節，建議民眾除了疫苗與生活作息外，也可搭配 Naturin 2 綠健飲作日常保健，並享感恩節買多送多優惠。
AI摘要
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文章指出秋冬為呼吸道疾病好發季節，建議民眾除了疫苗與生活作息外，也可搭配 Naturin 2 綠健飲作日常保健，並享感恩節買多送多優惠。
【工商訊】每逢秋冬，天氣轉涼、室內活動增加，正是流感等呼吸道疾病好發的季節。長者及患有慢性病的民眾，更需要多留意身體狀況。除了依醫師建議接種疫苗、勤洗手、保持充足睡眠與均衡飲食外，日常保健也是照顧自己與家人的重要一環。
近年來，以天然植物為原料的保健飲品愈來愈受重視，市面上的選擇也日益多元。其中，美國綠健公司研發的 Naturin 2 綠健飲推出二十多年來，累積了不少忠實用戶，口碑相傳。
綠健公司表示，Naturin 2 綠健飲有別於一般著重補充單一營養素的保健飲品，主打支持人體免疫系統的正常運作，幫助維持身體平衡。產品經專家團隊長期研究、嚴謹設計配方，選用天然植物與西雅圖山泉水，以現代工藝提煉精製而成，適合作為日常保健飲品。
健康是最大的財富。為自己、為家人，不妨從日常保健做起。
感恩節酬賓活動
綠健公司為回饋用戶，推出感恩節酬賓大贈送：買十盒送兩盒，買一箱（30盒）送八盒，即買即送，多買多送。活動即日起至12月31日止。
諮詢電話：206-623-2577
美西總代理國盛行：415-861-1668
北美各大參茸行均有代售
本產品為保健食品，未經美國食品藥物管理局（FDA）評估，不用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。
報導提醒秋冬氣溫轉涼、室內活動增加，流感等呼吸道疾病較易發生，長者與慢性病患者更要留意身體狀況，並從疫苗、衛生與日常保健多方面做好防護。 Naturin 2 綠健飲主打天然植物配方，強調支持人體免疫系統正常運作與維持身體平衡，並以專家團隊長期研究設計，搭配西雅圖山泉水精製而成。 活動內容為買10盒送2盒、買1箱30盒送8盒，採即買即送、多買多送方式回饋消費者，活動期間自即日起至12月31日止，並提供電話諮詢。
精華 FAQ
報導提醒秋冬氣溫轉涼、室內活動增加，流感等呼吸道疾病較易發生，長者與慢性病患者更要留意身體狀況，並從疫苗、衛生與日常保健多方面做好防護。
Naturin 2 綠健飲主打天然植物配方，強調支持人體免疫系統正常運作與維持身體平衡，並以專家團隊長期研究設計，搭配西雅圖山泉水精製而成。
活動內容為買10盒送2盒、買1箱30盒送8盒，採即買即送、多買多送方式回饋消費者，活動期間自即日起至12月31日止，並提供電話諮詢。
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