綠健飲 Naturin 2 ，感恩節買十送二。

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出秋冬為呼吸道疾病好發季節，建議民眾除了疫苗與生活作息外，也可搭配 Naturin 2 綠健飲作日常保健，並享感恩節買多送多優惠。

【工商訊】每逢秋冬，天氣轉涼、室內活動增加，正是流感 等呼吸道疾病好發的季節。長者及患有慢性病的民眾，更需要多留意身體狀況。除了依醫師建議接種疫苗 、勤洗手、保持充足睡眠與均衡飲食外，日常保健也是照顧自己與家人的重要一環。

近年來，以天然植物為原料的保健飲品愈來愈受重視，市面上的選擇也日益多元。其中，美國綠健公司研發的 Naturin 2 綠健飲推出二十多年來，累積了不少忠實用戶，口碑相傳。

綠健公司表示，Naturin 2 綠健飲有別於一般著重補充單一營養素的保健飲品，主打支持人體免疫系統的正常運作，幫助維持身體平衡。產品經專家團隊長期研究、嚴謹設計配方，選用天然植物與西雅圖山泉水，以現代工藝提煉精製而成，適合作為日常保健飲品。

健康是最大的財富。為自己、為家人，不妨從日常保健做起。

感恩節 酬賓活動

綠健公司為回饋用戶，推出感恩節酬賓大贈送：買十盒送兩盒，買一箱（30盒）送八盒，即買即送，多買多送。活動即日起至12月31日止。

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北美各大參茸行均有代售

本產品為保健食品，未經美國食品藥物管理局（FDA）評估，不用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。