參與勇氣娃娃公益計畫的孩子、家長及志工在義賣現場合影，透過共同合作與社區參與，將八週的手作學習轉化為傳遞溫暖的公益行動。

AI摘要 文章摘要整理： 凱芯文教基金會在門洛帕克舉辦勇氣娃娃義賣，14位孩子在家長與志工陪伴下走入社區分享作品，並以手作與服務學習培養勇氣、韌性與公益精神。

【加州 門洛帕克訊】第一次站在陌生人面前介紹自己親手縫製的娃娃，難免感到緊張。一位參與公益義賣的孩子分享，剛開始不知道該如何開口，但想到自己的努力可以幫助更多需要勇氣娃娃的家庭，就覺得願意勇敢嘗試。從最初的害羞與猶豫，到逐漸主動向民眾介紹作品，孩子們發現，原來自己也能透過小小的行動，為別人帶來溫暖。

11月14日，凱芯文教基金會（The Joy Culture Foundation，TJCF）在加州門洛帕克（Menlo Park）的Trader Joe's與Draeger's Market舉辦勇氣娃娃公益義賣活動。14位來自舊金山灣區 、年齡介於7至12歲的孩子，帶著親手縫製的勇氣娃娃走入社區，向民眾分享作品背後的故事。這項公益計畫共有28位孩子、家長及志工共同參與，讓原本從教室開始的手作活動，逐漸成為凝聚家庭與社區的愛心行動。義賣所得將用於支持凱芯文教基金會未來的公益教育與社區關懷活動，持續鼓勵孩子透過實際行動學習服務與分享。

今年是凱芯文教基金會第二年推動「勇氣娃娃：縫出勇氣，傳遞善意」（Stitching Courage, Sharing Kindness）公益計畫。活動靈感源自台灣劉繼華老師的勇氣娃娃故事。孩子們在老師與志工的陪伴下，透過八週手作課程，從穿針引線、打結、填充棉花，到縫合與裝飾，一步步完成充滿個人特色的勇氣娃娃。

對許多初次接觸縫紉的孩子而言，過程並不容易。線打結了，需要重新整理；縫錯了，就拆掉再試一次。有時花了不少時間，作品卻還是不如預期。這些看似簡單的挑戰，正是培養孩子挫折容忍度的重要機會。他們練習面對失望、調整情緒、尋找解決方法，並在一次次重新嘗試中建立耐心與韌性。孩子們也逐漸理解，勇氣是遇到困難後，仍願意繼續努力。

這份愛心不只發生在教室裡，也延伸到了每個家庭。許多孩子回家後，爸爸媽媽、兄弟姊妹也一起加入縫製娃娃的行列。有人協助穿針引線，有人填充棉花，有人設計娃娃的表情與裝飾。全家人圍在一起分工合作，讓原本屬於孩子的手作任務，成為一家人共同投入的公益行動。

除了家庭的支持，志工們也是計畫中不可或缺的力量。從課堂上的縫紉指導、協助孩子解決困難，到義賣活動中的陪伴與鼓勵，志工們投入時間與心力，讓孩子有機會在安全、受到支持的環境中學習與嘗試。家長與志工的共同參與，也讓孩子看見，公益不只是個人的努力，更需要彼此合作與支持。

凱芯文教基金會課程負責人Zoe Weng表示：「勇氣娃娃的意義不只是完成一件作品，更重要的是孩子在過程中學會面對挫折、調整自己，並願意繼續嘗試。看到孩子從需要大人協助，到願意主動走進社區、為幫助其他家庭而勇敢開口，是這項計畫最珍貴的收穫。」

這項公益計畫的最後一站預計於11月21日展開。參與的孩子將前往Stanford Ronald McDonald House，親手送上承載祝福的勇氣娃娃，希望為正在面對生活挑戰的孩子及家庭帶來陪伴、鼓勵與溫暖。

從一針一線的學習，到全家共同投入，再到勇敢走入社區分享愛心，這群灣區孩子在家長與志工的陪伴下，完成了一段特別的成長旅程。凱芯文教基金會希望透過勇氣娃娃計畫，讓孩子理解，公益不一定要從很大的事情開始。即使年紀尚小，也能從自己的雙手做起，把關懷化為實際行動，讓一份小小的善意，成為支持他人的力量。

關於凱芯文教基金會

凱芯文教基金會（The Joy Culture Foundation，TJCF）為位於美國加州門洛帕克的非營利組織，致力於推動文化教育、兒童及青少年發展與社區參與。基金會透過跨文化學習、創意探索及公益實踐，培養下一代的自主學習能力、同理心、領導力與社會責任感，促進家庭與社區之間的連結。

媒體聯絡資訊

The Joy Culture Foundation｜凱芯文教基金會

地址：934 Santa Cruz Ave, Suite A, Menlo Park, CA 94025

電子郵件：[email protected]

官方網站：www.thejoyculturefoundation.org

凱芯文教基金會舉辦「勇氣娃娃」公益課程，孩子們在老師與志工的陪伴下，親手縫製娃娃，在製作過程中學習耐心、堅持與面對挫折。

灣區孩子於11月14日在 Menlo Park 舉辦的勇氣娃娃公益義賣活動中，主動向社區民眾介紹親手製作的娃娃，從害羞到勇敢開口，以實際行動傳遞愛與關懷。