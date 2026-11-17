口感鬆軟、香甜可口的小餐包。

AI摘要 文章摘要整理： 生計在感恩節前夕推出限定烘焙系列，以小餐包、南瓜派與蘋果派回饋顧客，並以每日新鮮製作與灣區13家分店服務強化品牌形象。

【工商訊】隨著感恩節 腳步漸近，溫馨的節日氣氛已悄悄在灣區 的家庭與社區間蔓延。灣區烘焙品牌「生計」全體員工藉此時機，向多年來支持與愛護品牌的顧客致上最誠摯的謝意。生計表示，品牌一路走來能不斷成長，成為灣區顧客喜愛的烘焙品牌，全靠每一位顧客的支持與肯定。

為迎接這個充滿溫情的節日，生計特別推出「感恩節限定烘焙系列」，以大家熟悉的經典風味，結合細膩的烘焙工藝，為節日餐桌增添更多幸福滋味。

此次限定系列共有三款人氣節慶美食：口感鬆軟、香甜可口的小餐包；洋溢濃郁秋日風味的南瓜 派；以及酸甜適中、香氣誘人的蘋果派。三款產品各具特色，都帶著節日的溫暖與家的味道。所有產品均由經驗豐富的烘焙師傅嚴選食材、用心製作，讓每一口都吃得到誠意與幸福。

多年來，生計始終堅持「每日新鮮製作」的理念，融合傳統烘焙技藝與現代製程，為灣區顧客提供美味與品質兼具的多元選擇。從出爐時撲鼻而來的香氣，到入口後細緻豐富的口感，每一款產品都展現生計對品質與美味的堅持。

生計目前在灣區設有13家分店，服務範圍遍及多個主要城市與社區，方便顧客就近選購。無論是家庭聚餐、親友團聚，或是午後的悠閒時光，生計都期盼以豐富多樣的中西式美食，為大家的生活增添更多美好回憶。

生計誠摯邀請民眾親臨各分店選購今年的感恩節限定系列，也歡迎上官網查詢更多節慶甜點與活動資訊。在這個充滿感恩與祝福的季節，生計祝願每個家庭都能共享美味、珍惜團聚，讓幸福與溫暖伴隨每一個值得紀念的時刻。

生計官網：www.shengkee.com

客服專線：(415) 468-3800

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005

酸甜適中、香氣誘人的蘋果派。

洋溢濃郁秋日風味的南瓜派。