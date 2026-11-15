AI摘要 文章摘要整理： 野花牌總裁 Fabio Murakami 受邀參加 2026 巴西—加拿大峰會，與多位政商領袖交流綠色農業、健康產業與國際貿易合作，進一步提升品牌國際能見度。

國際交流，不僅是一次相聚，更是兩國政府官員、不同領域優秀企業與行業領袖之間的思想碰撞。

2026年11月12日，備受矚目的第四屆巴西 —加拿大 國際峰會（Summit Brasil-Canadá 2026）在巴西最大城市聖保羅隆重舉行。本屆峰會由巴西—加拿大商會（CCBC）主辦，巴西外交部和加拿大外交部協辦，以「巴西、加拿大與綜合產業：新前沿」為核心主題，匯聚了來自兩國的高級外交官員、政府部長、農業與科技領域專家，以及具有國際影響力的企業高管和行業領袖，共同探討農業科技創新、可持續發展、國際貿易及雙邊商業合作的新機遇。

作為促進巴西與加拿大經貿關係的重要交流平台，本屆峰會採用高規格圓桌對話形式，更加注重高層次交流、行業前沿議題及跨領域合作。作為巴西最大的蜂產業集團——巴西野花蜂業國際（Apis Global / Apiário Silvestre）創始人兼總裁、巴西著名義大利裔企業家 Fabio Murakami先生受邀出席此次盛會，與兩國政商及農業領域嘉賓展開深度對話。

巔峰對話：鏈接全球農業與官方高度

峰會期間，Fabio 總裁與出席會議的多位核心政商領袖進行了親切且富有成效的戰略交流，並留下珍貴合影：

與加拿大駐巴西大使共話雙邊未來： Fabio 總裁與加拿大駐巴西大使 Eric Walsh 先生親切會晤。雙方就巴加兩國在綠色農業與天然健康產業的深度經貿合作前景進行了友好交流。

與巴西駐加拿大大使（兼前外長）探討北美市場： 同時，Fabio 總裁也與巴西駐加拿大大使、巴西前外交部長 Carlos Alberto Franco França 先生進行了深入會談。作為深諳兩國外交與經貿脈絡的資深政治家，他對巴西優質特色產品深耕加拿大及北美市場給予了高度關注與積極肯定。

與加拿大全球事務部代表深度交流：峰會期間，Mr. Fabio Murakami 與常駐聖保羅的加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）代表 Emily King 進行了親切交流，並向其展示了野花牌源頭優質蜂膠產品。雙方圍繞跨國農業供應鏈的綠色協同、品質標準與健康產業的國際化發展交換了寶貴意見。

與巴西前農業部長共探行業前沿： 活動現場，Mr. Fabio Murakami 也有幸與巴西前農業、畜牧業及食品供應部長 Roberto Rodrigues 進行了深入探討。作為巴西農業現代化的領軍人物，他對全球農業綜合企業（Agribusiness）的轉型與可持續發展有着深邃洞察，這也進一步堅定了野花牌深耕綠色生態的信念。

與加拿大貿易專員共話經貿協作： 隨後，Mr. Fabio Murakami 也同加拿大駐聖保羅總領事館貿易專員 Claudia Kakunaka 深入交流，並向加方代表展示了野花牌源頭優質蜂產品，探討未來更廣泛的市場合作機遇。

匯聚跨領域領袖，共繪雙邊經貿藍圖

本屆峰會雲集了外交、政府、農業、礦業、科技、金融及國際貿易等關鍵領域的重量級代表，充分體現了跨行業交流的廣度與深度，核心出席嘉賓包括：

外交及政府官員： 加拿大駐巴西大使 Eric Walsh 先生、巴西駐加拿大大使及前外交部長 Carlos Alberto Franco França 先生、巴西前農業部長及 FGV Agro 總協調人 Roberto Rodrigues 先生、巴西農業與畜牧業部（MAPA）貿易與國際關係部門代表 Paulo Márcio Mendonça Araújo 先生。

國際企業及行業領袖： 巴西—加拿大商會（CCBC）主席 Hilton Nascimento 先生、全球礦業集團必和必拓（BHP）投資組合、戰略與發展高級負責人 Diogo Rocha 先生、畢馬威（KPMG）合夥人及農業綜合企業業務負責人 Giovana Araujo 女士、巴西桑托斯港務局物流規劃經理 Ricardo Maeshiro 先生、加拿大國際工程與諮詢集團 Hatch 巴西業務負責人 Bruno Vartuli 先生，以及巴西野花蜂業國際 Apis Global 創始人兼總裁 Fabio Murakami 先生。

44年匠心沉澱：以品質贏得信任，以時間沉澱品牌

能夠與推動國際經貿合作及產業發展的傑出人士同場交流，對野花牌綠蜂膠而言是一次十分寶貴的經歷。一個品牌的價值，不僅來自產品本身，更來自長期積累的專業精神、商業信譽與市場信任。

自 1982 年在聖保羅創立巴西歷史上第一家蜂膠公司以來，巴西野花蜂業國際 Apis Global 已走過 44 年的發展歷程。創始人 Fabio 先生崇尚人與自然和諧共生的理念，立足巴西得天獨厚的天然綠蜂膠資源，從南美源頭生態蜂場的嚴格甄選，到符合國際嚴苛標準（FDA、NPN、GMP）的生產工藝，始終將「生態可持續」與「天然純淨」融入每一滴產品中，並逐步將品牌帶向北美及更廣闊的國際市場。

品牌的發展從來不是一蹴而就。每一步成長，都離不開對品質的堅持、合作夥伴的支持，以及全球消費者長久以來的認可與信賴。

從巴西走向世界，守護全球健康未來

此次受邀出席 2026 巴西—加拿大國際峰會，不僅代表野花牌的產品品質與企業願景獲得了國際雙邊官方與行業頂尖層面的高度認可，也為品牌拓展了更廣闊的國際視野。對於一個長期堅持品質與信譽的品牌而言，真正值得珍惜的，不僅是參與國際交流的榮耀，更是能夠在這樣的對話中不斷學習、建立聯繫，與世界共同進步。

未來，野花牌將在總裁 Fabio Murakami 先生的引領下，繼續參與更多國際合作與行業對話，與全球合作夥伴攜手探索發展機遇，讓更多消費者了解並受益於來自巴西的優質綠蜂膠產品。

從巴西走向世界，以品質贏得信任，以時間沉澱品牌。巴西野花牌綠蜂膠，始終如一。