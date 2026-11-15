極品假期推出維京遊輪清倉價，優惠至11月25日止，船位有限，欲訂從速。

AI摘要 文章摘要整理： 遊輪專家極品假期推出維京海洋與河輪限時清倉優惠，指定航程享低訂金、船上零用金與折扣，並主打18歲以上成人專屬的全包式歐洲深度旅遊。

【工商訊】必每天打包行李，也不必舟車勞頓，就能一次暢遊多國。這種悠遊慢活的遊輪旅遊方式，已經成為許多旅客的首選。遊輪專家「極品假期」推出Viking維京海洋遊輪及河流遊輪限時清倉優惠：指定航程每人訂金只需25元，每房送200元船上零用金，每房再折250元遊輪費用，還加送歐洲來回機票 （有條件限制）。促銷至2026年11月25日止，船位有限，欲訂從速。

成人專屬 全包式五星享受

Viking維京海輪及河輪採全包式服務，只接待18歲以上成人，不收兒童，適合想享受悠閒、高品質旅程的旅客。旅客從航班降落那一刻起就有專人接機，行程結束時也有專人送機。全程包含：

每日岸上觀光

每日三餐、下午茶及消夜，船上供應五星級美食

午餐、晚餐無限量供應啤酒及紅白酒

24小時飲料吧及點心

船上免費Wi-Fi

不用奔波，就能輕鬆深度暢遊歐洲多國，享受VIP級待遇，是物超所值的旅行方式。

2027年精選海輪行程（陽台房）

「伊比利亞探索8天」：3月26日出發，由西班牙巴塞隆納航行至英國倫敦，造訪西班牙、英國，每人2898元起。

2027年精選5條河輪行程（基本房）

「多瑙河華爾滋8天」：7月4日出發，德國 帕紹至匈牙利布達佩斯，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國，每人2799元起。

「萊茵河8天」：7月3日出發，荷蘭阿姆斯特丹至瑞士巴塞爾，造訪荷蘭、法國、德國、瑞士，每人2799元起。

「巴黎諾曼第8天」：7月30日出發，巴黎來回，暢遊法國，每人3199元起。

「巴黎瑞士12天」：8月9日出發，瑞士蘇黎世至法國巴黎，造訪瑞士、法國、德國、盧森堡，每人3799元起。

「大歐洲15天」：8月13日出發，荷蘭阿姆斯特丹至匈牙利布達佩斯，造訪荷蘭、德國、奧地利、匈牙利，每人4999元起。

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