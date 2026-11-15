「天河大賭場」11月精彩連連。

AI摘要 文章摘要整理： 天河大賭場11月起推出抽獎、品鑑會、節慶餐飲與會員禮遇，總值120萬元獎品，並以2027年款Mercedes-Benz E-Class作壓軸大獎。

【工商訊】「天河大賭場」（SkyRiver）11月推出一連串秋季禮遇、社區慶祝活動及獨家娛樂節目，送出總值120萬元獎品，壓軸大獎是全新2027年款Mercedes-Benz E-Class。

雙重玩法 角逐2027年款E-Class

賓客有兩種玩法角逐壓軸大獎。第一種是「Mercedes配對遊戲」，11月起至12月19日逢星期六下午5時至晚上10時舉行，賓客有機會贏取最高5000元Free Play、5萬元現金，以及壓軸大抽獎抽獎券。

第二種是「雙倍獎賞幸運寶座」，11月3日至12月23日逢星期三下午5時至晚上10時舉行。天河貴賓會員卡會員參與任何賭桌遊戲即可參加，有機會贏取最高1500元現金及Free Play獎賞。每次合資格勝出，還可獲得12月23日壓軸大抽獎的抽獎券。

兩輪5萬元現金抽獎

11月6日（星期五）晚上，總值5萬元的現金抽獎為11月活動揭開序幕。當晚每30分鐘抽出幸運得獎者，獎金由500元遞增至4000元，晚上10時30分壓軸抽出2萬5000元現金大獎。

感恩時節再加碼，賓客有機會分享另一輪總值5萬元的現金獎品。獎金同樣由500元逐步遞增至4000元，最後一位幸運兒可抱走2萬5000元壓軸大獎。

波本品鑑會 細味兩款肯塔基傳奇

11月19日（星期四）下午5時，The Humidor Bourbon & Cigar Lounge舉行「The Wild Pair: Beasts & Bourbon狂野配對」波本威士忌導賞品鑑會。賓客將細味Buffalo Trace與Stagg Jr.兩款肯塔基波本威士忌的鮮明個性，並在舒適雅緻的環境中，了解這兩款佳釀背後的精湛工藝與悠久傳承。

感恩節限定佳餚

11月25日至26日，場內餐廳推出限時賀節菜式。俏龍軒呈獻蓮藕炆五花腩、香橙牛肉及滋補的羊肚菌烏雞湯，以傳統烹調工藝帶出濃郁風味。32 Brews Street則以創新手法演繹節日經典，菜式包括波本威士忌蜜汁五花腩小食，以及烤火雞胸配經典釀餡、忌廉四季豆、紅莓醬及香脆洋蔥，最後以香濃楓糖碧根果撻作甜蜜收尾。

SR Prime Steakhouse也推出Happy Hour，供應主廚精心炮製的小食配美酒，包括韃靼牛肉配Pinot Noir紅酒、煙肉卷大蝦配粉紅氣泡酒，以及菲力牛排迷你漢堡配Old Fashioned雞尾酒。

猜美足賽果 贏VIP觀賽套餐

總值5萬元的「Game Day You Pick ‘Em比賽日競猜」逢星期一舉行，直至2027年1月4日。美式足球迷可在星期一晚賽事（Monday Night Football）期間預測賽果。猜中勝隊的天河貴賓會員卡會員可參加抽獎，贏取250元Free Slot Play及價值25元的32 Brews Street餐飲禮券。每週參與的賓客還可角逐季末VIP Big Game大獎套餐，內容包括5000元Free Slot Play，以及Big Game期間在32 Brews Street享受四人VIP觀賽體驗。

節慶宴客禮品 集齊抽多功能料理鍋

「Holiday Hosting節慶宴客禮品系列」一連三週推出。合資格會員可以積分換領上菜拼盤套裝、薯片醬料拼盤及3.7夸脫慢燉鍋，數量有限，送完即止。集齊三款禮品的會員自動獲得抽獎資格，有機會贏取Ninja Combi All-in-One多功能料理鍋。

11月24日至25日下午3時至晚上8時，每日首1000名賺取500會員等級積分的天河貴賓會員卡會員，可把賀節甜批帶回家與親友分享。

黑色星期五 積分最高六倍

11月27日黑色星期五上午8時至下午6時，天河貴賓會員卡會員只要前往活動推廣Kiosk自助機，就有機會獲得最高六倍積分獎賞。

詳情請上網www.SkyRiver.com查詢。