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手織圍巾 暖身更暖心媽媽教室20日邀編織達人林月香 傳授超簡易針法

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林月香編織的各式物品。
林月香編織的各式物品。

AI摘要

文章摘要整理：

金山灣區媽媽教室將於11月20日舉辦編織講座，邀請林月香教授超簡易針法，帶領民眾快速完成兼具美觀與保暖的圍巾。

【舊金山訊】秋去冬來，氣溫驟降，親手編織一條圍巾，不僅能為自己抵禦寒意，在感恩與團聚的歲末時節，也是送給家人好友最真摯的心意。金山灣區「媽媽教室」將於11月20日（周五）上午10時至中午12時，在金山灣華僑文教服務中心舉辦「手工文藝講座」，邀請擁有數十年經驗的編織達人林月香主講「超簡易編織針法～DIY精緻、保暖又質感圍巾製作」，帶領學員以簡單針法，快速完成一條兼具美觀與保暖的圍巾。

林月香與編織結緣，始於十多歲時隨家人以難民身分來到美國的那個盛夏。當時學校正放暑假，她跟著家人逛布料店，一眼就被架上五彩繽紛的毛線吸引，於是買了幾捲回家，照著毛線標籤背面的說明一步步摸索，沒想到真的織出一條像樣的圍巾，從此開啟她的編織人生。

此後，她省下零用錢添購毛線，為家人編織各式物品，一有空閒就織圍巾、毛線帽和嬰兒毯。她也樂於與朋友、同事分享這項愛好，幾乎每位同事迎接新生兒時，都收到過她親手織的嬰兒毯。林月香表示，她非常享受編織的樂趣，希望把多年累積的手藝與心得，分享給每一位想學習的人。

主辦單位表示，親手織一條圍脖送給家人朋友，是最珍貴、也最有溫度的歲末禮物，歡迎媽媽們把握機會，讓指尖的溫暖一路傳到心底，為家人營造親情與家的溫馨。

講座地點：金山灣華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）。

材料費：$10

洽詢電話：408-252-7070；

電子郵件：[email protected]

林月香編織的各式物品。
林月香編織的各式物品。

林月香編織的各式物品。
林月香編織的各式物品。

精華 FAQ

  • 講座訂於11月20日（周五）上午10時至中午12時，在金山灣華僑文教服務中心舉行，地點位於100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。

  • 活動邀請編織達人林月香主講，內容是「超簡易編織針法～DIY精緻、保暖又質感圍巾製作」，重點在用簡單針法快速完成圍巾。

  • 她年少時因逛布料店被毛線吸引，照著標示自學成功，從此愛上編織；主辦單位希望學員親手織圍巾，傳遞歲末時節的溫暖與心意。

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