文景假期 2027精彩旅程全面啟動！早鳥優惠最高減$300！11月底前報名，把握優惠！

文景假期

AI摘要 文章摘要整理： 文景假期全面啟動2027旅遊產品預訂，主打東北冰雪、新馬泰、美歐北極光等多元路線，並提供指定團期最高每人$300早鳥優惠。

【工商訊】2027年精彩旅行現在規劃！文景假期推出2027年全新旅遊產品，從中國東北的雪國奇景，到新加坡 、馬來西亞、泰國 的南洋風情，從歐洲古城、北極光到中國大好河山、南美及非洲奇觀，精彩線路陸續開放預訂。凡於2026年11月30日前報名指定團期，可享每人高達$300早鳥優惠。精彩線路各有特色，歡迎致電了解團期415-876-7888, WWW.WENJING.COM、團費與優惠詳情。

【主推一｜中國東北長白山・冰雪大世界11天】

雪花紛飛的長白山、銀裝素裹的森林，冬季東北別有魅力！本團從大連、瀋陽、長春、延吉一路遊至長白山及哈爾濱，欣賞北國雪景，感受多元歷史文化與地方風俗。走進冰雪世界欣賞冰雕，品嚐地道東北菜餚，體驗熱鬧氛圍。行程純玩無購物，安排當地豪華酒店，適合親友同行，賞雪拍照、體驗東北風情。

2027年1月12日及18日出發，團費每人$2999起，包含舊金山來回國際機票。冬季團期，歡迎及早查詢。

【主推二｜新馬泰南洋風情美食11天】

喜愛熱帶陽光、城市地標與美食的旅客，不妨一次暢遊新加坡、馬來西亞、泰國三國！走訪新加坡魚尾獅與濱海灣，欣賞吉隆坡雙子塔，漫步馬六甲歷史街區，前往泰國曼谷感受金碧輝煌的寺廟建築，再到芭堤雅享受濱海度假氣息。行程涵蓋五座城市及金沙島、格蘭島兩個海島，既有熱鬧市區，也有悠閒海景；特色美食包括海南雞飯、肉骨茶、咖哩麵包雞等，文化美食都精彩。

安排入住當地豪華酒店，2027年1月4日出發，每人$3299起，包含三藩市來回機票。想一次感受東南亞三國精華，現在就致電了解！

【2027年熱門精選】

西歐經典14天，包機票特價$3499起；北歐三國北極圈極光9天，包機票$4699起，2月10日出發；東歐、西歐、南歐、北歐及希臘愛琴海精選；中國絲綢之路、西藏、中原、內蒙古及外蒙古；長江三峽、張家界、九寨溝與雲貴高原；南美洲深度遊、肯尼亞野生動物探索，以及每週出發的澳洲、新西蘭南北島。團期持續推出，請向分店查詢。

文景假期深耕旅遊市場二十五年，秉持誠信、專業與貼心服務理念，持續為旅客提供安全、舒適及高品質的旅遊體驗。2027年熱門產品機位及團位有限，部分出發日期已開始接受預訂，歡迎有意出遊人士及早規劃行程，把握優惠價格及最佳位置。另有更多熱門線路與服務。

文景假期在美、加、澳、中開設十餘家實體門店，每週固定發出中、英、西三語旅遊團。

【全天候客服熱線】

舊金山總店：548 Clement St【415-876-7888】

中國城分店：1231 Stockton St【415-921-6888】

東灣分店：San Leandro【925-521-6999】

南灣分店：Milpitas環球廣場【408-855-1118】

（早鳥優惠只適用指定2027年產品及團期，不適用上述東北、新馬泰兩款特價團。優惠適用條件、團位及價格以報名時確認為準；文景假期保留最終解釋權，具體行程以出團通知書為準。）

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