退休規劃的藍海策略: 您必須做好這三件事

退休與信託傳承免費講座。

AI摘要 文章摘要整理： 董天路教授將於11月14日在聖荷西辦理兩場免費講座，分享退休收入、投資配置與信託傳承策略，協助民眾做好退休規劃。

【工商訊】得金融總裁董天路教授將於11月14日（周六）上午10時及下午2時，在聖荷西同一地點舉辦兩場免費退休 與信託傳承講座，與民眾分享退休傳承的「藍海策略」，以及必須做好的三件事。

上午場聚焦前兩大主題。一是收入規劃：如何運用合法的社安退休金 提領策略，多領約20萬元；如何安排收益遠高於一般年金、每年9%優先年息的收入來源；以及如何配置夫妻可共享、海外也能使用、給付長達四年的長照 福利，讓資產在年老或生病時仍受到保護。二是投資策略：在股市震盪中，如何建構漲幅遠超通膨、並可預先鎖住市場表現的投資組合。

下午場為信託專場，介紹長年持有的投資房地產如何透過信託規劃免稅出場，並探討退休傳承必須做好的第三件事：除了避免遺產認證（Probate），也透過信託規劃保護子孫，不因離婚、破產或訴訟而失去財產。

董天路教授在EMBA講授家族傳承課程，具備美國國稅局註冊稅務師（EA）、認證遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）及認證財務規劃師（CFP）資格。講座中他將分享親手處理上百件傳承案例的精華，現場並開放問答。

講座資訊

日期：11月14日（周六）

上午場 10時：退休收入專場

下午場 2時：投資與信託傳承專場

地點：2130 Ringwood Ave., San Jose, CA 95131

訂位諮詢（電話或簡訊）：(408) 887-8578（爸爸吃飽、我吃飽）

迦得金融總裁董天路教授。