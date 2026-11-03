我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃漢堡竟被多收3%「行政費」顧客傻眼：這是敲詐

國會變天 移民政策會鬆綁？律師這麼說

退休規劃的藍海策略: 您必須做好這三件事

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
退休與信託傳承免費講座。
退休與信託傳承免費講座。

AI摘要

文章摘要整理：

董天路教授將於11月14日在聖荷西辦理兩場免費講座，分享退休收入、投資配置與信託傳承策略，協助民眾做好退休規劃。

【工商訊】得金融總裁董天路教授將於11月14日（周六）上午10時及下午2時，在聖荷西同一地點舉辦兩場免費退休與信託傳承講座，與民眾分享退休傳承的「藍海策略」，以及必須做好的三件事。

上午場聚焦前兩大主題。一是收入規劃：如何運用合法的社安退休金提領策略，多領約20萬元；如何安排收益遠高於一般年金、每年9%優先年息的收入來源；以及如何配置夫妻可共享、海外也能使用、給付長達四年的長照福利，讓資產在年老或生病時仍受到保護。二是投資策略：在股市震盪中，如何建構漲幅遠超通膨、並可預先鎖住市場表現的投資組合。

下午場為信託專場，介紹長年持有的投資房地產如何透過信託規劃免稅出場，並探討退休傳承必須做好的第三件事：除了避免遺產認證（Probate），也透過信託規劃保護子孫，不因離婚、破產或訴訟而失去財產。

董天路教授在EMBA講授家族傳承課程，具備美國國稅局註冊稅務師（EA）、認證遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）及認證財務規劃師（CFP）資格。講座中他將分享親手處理上百件傳承案例的精華，現場並開放問答。

講座資訊

日期：11月14日（周六）

上午場 10時：退休收入專場

下午場 2時：投資與信託傳承專場

地點：2130 Ringwood Ave., San Jose, CA 95131

訂位諮詢（電話或簡訊）：(408) 887-8578（爸爸吃飽、我吃飽）

迦得金融總裁董天路教授。
迦得金融總裁董天路教授。

精華 FAQ

  • 講座訂於11月14日（周六）在聖荷西同一地點舉行，上午10時與下午2時各有一場，地點是2130 Ringwood Ave., San Jose, CA 95131，並提供電話或簡訊訂位諮詢。

  • 上午場聚焦退休收入與投資兩大主題，內容包括合法社安提領策略、每年9%優先年息收入來源、夫妻共用長照福利，以及在股市震盪中建構可鎖住市場表現的投資組合。

  • 下午場主談投資房地產如何透過信託規劃免稅出場，並避免遺產認證，同時保護子孫財產不受離婚、破產或訴訟影響。董天路具EA、AEP、LCTC與CFP資格。

退休 退休金 長照

上一則

中國信託銀行與OLIVE YOUNG品牌結盟 客戶獨享八折優惠

下一則

阿拉米達縣「選票得來速」便民服務 交票盛況近總統大選

延伸閱讀

非退休年金的延伸策略及終身收入年金完善退休生活

非退休年金的延伸策略及終身收入年金完善退休生活
逾50萬合併收入, IRA帳戶逾500万人士 11/11,12 必聽講座

逾50萬合併收入, IRA帳戶逾500万人士 11/11,12 必聽講座
方見堯律師 10月31日 聖市財富傳承與規畫免費講座

方見堯律師 10月31日 聖市財富傳承與規畫免費講座
理財百科／安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

理財百科／安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點
守護畢生心血與房產 紐約華人應認識「信託」

守護畢生心血與房產 紐約華人應認識「信託」

熱門新聞

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

2026-10-29 21:13
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

2026-10-28 19:40
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣的基尼係數最高。(圖取自Marin County Government臉書)

加州哪貧富差距最大？「這縣」居首 幾乎都在灣區

2026-10-31 02:20
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

專為中低收入設計 每年千元退休儲蓄補助計畫明年上路

2026-10-28 02:20

超人氣

更多 >
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作
足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼

足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼