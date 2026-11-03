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中國信託銀行與OLIVE YOUNG品牌結盟 客戶獨享八折優惠

舊金山訊
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中國信託銀行與OLIVE YOUNG品牌結盟。
中國信託銀行與OLIVE YOUNG品牌結盟。

AI摘要

文章摘要整理：

中國信託銀行與OLIVE YOUNG合作推出客戶專屬8折優惠，並結合網銀開戶與會員註冊流程，吸引客戶在年節期間消費與辦理金融服務。

【舊金山訊】中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 感謝客戶多年來的支持與信任，特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶年節的到來!

中國信託銀行與韓國最大美妝品牌OLIVE YOUNG攜手合作，為您帶來前所未有的專屬優惠。OLIVE YOUNG 來自韓國知名的生活風格品牌，匯集多元的美妝、個人護理及健康保健好物，讓您一次滿足日常所需與節慶送禮需求。

即日起於OLIVE YOUNG 門市或線上消費，即可享８折優惠！欲享有此優惠獲得優惠碼，客戶須先註冊中國信託銀行網路銀行，並完成OLIVE YOUNG會員帳戶註冊。消費金額最低$1美元，每筆交易最高可省$30美元。無論是為自己挑選心儀的美妝好物，還是為家人朋友準備節慶禮物，都能享有中國信託銀行為您精選的專屬禮遇。詳情請上網了解更多資訊www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers。還不是中國信託銀行客戶，也可透過網路銀行，3分鐘完成開戶，立馬享有獨家優惠。開戶請上網: https://ctbcbankusa.com/zh/Personal-Checking/

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前於全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託銀行We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

 中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com

精華 FAQ

  • 中國信託銀行與韓國最大美妝品牌OLIVE YOUNG合作，推出客戶專屬購物優惠，涵蓋門市與線上消費，主打美妝、個人護理與健康保健商品。

  • 客戶需先註冊中國信託銀行網路銀行，並完成OLIVE YOUNG會員帳戶註冊後取得優惠碼。最低消費1美元，每筆交易最高可省30美元。

  • 中國信託銀行表示全美共有21個據點，並提供房屋淨值貸款、小型企業貸款與整合性跨國金融方案，持續深耕華人社區與客戶服務。

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