逾50萬合併收入, IRA帳戶逾500万人士 11/11,12 必聽講座

AI摘要 文章摘要整理： Ameriprise將於11/11與11/12舉辦免費線上講座，針對高收入族群解析新稅法下的退休、捐贈、房地產與信託傳承規劃，並加場介紹中醫針灸保健。

【舊金山訊】由上市公司 Ameriprise Financial 擁有逾 30 年實務經驗的特許財務規劃師周美懿精心策劃。

「大而美法案」重新洗牌了金字塔頂端族群的規劃重點。納稅人除了了解法案內容之外，更重要的是主動出擊、積極佈局，透過調整「調整後總收入」（AGI），使其不超過各項稅務優惠的收入門檻，進而享受法案推出的稅務優惠紅包。

此講座系列將重點放在：為何 Roth IRA 轉換未能從根本上有效解決稅務問題？呼籲大家千萬不要盲目進行大額轉換。

在新法案下，對高稅負族群而言，慈善捐贈已成為不可或缺的重點節稅策略。

房地產生前贈與或身後傳承，哪個較好？要解開此題，如何利用新法案而增加底價提升規劃的機會變成特別重要。尤其在夫妻共有財產州（如加州 ），夫妻分別去世時各有一次底價提升、免除資本利得稅的優勢；透過特殊設計的信託規劃，更可望增加第三次成本基礎提升的機會。此外，若已設立 By pass Trust，且信託內有大幅增值的資產，出售時必須支付資本利得稅，這是大多數人不知如何解決的重要問題。是否還能透過再次規劃來免除這筆增值稅？這些鮮為人知、卻能減免高額稅負的稅務挑戰，周女士將在此次線上講座系列中，協同三位專家透過案例分享深入淺出解析，千萬不可錯過。

第一場：11/11（週三）3:30–5:30pm PST

退休計劃的 3 大高效節稅策略

重塑退休生活：評估退休的不同階段，從實操視角打造真正有意義且充實的退休生活

多贏的慈善捐贈規劃：分析可捐贈的資產類型、捐贈策略、稅務考量，以及如何避免詐騙

第二場：11/12（週四）3:30–5:30pm PST

房地產：您與家人需要了解的重要考量事項——探討房地產的各個層面，以及投資者與消費者如何找到房地產投資的致勝節奏

如何在動盪的市場中穩健前行（英文）

Alkeon Capital Management 投創參與私募基金（英文）

特別加場：11/11 & 11/12，5:00–5:30pm PST

演講嘉賓：擁有逾二十年臨床經驗的針灸中醫師段旭民

傳統中醫與針灸穴位在痛症及內科疾病治療與預防方面的優勢，遠離「亞健康」狀態

案例分享（11/11：面癱、久咳；11/12：失眠、疼痛），解析如何透過針灸刺激穴位，促進氣血運行、調節經絡功能，恢復人體自我調整能力，達到身體整體機能的協調與平衡

報名方式： 請電郵 [email protected] 報名。註冊成功後，將由 Ameriprise 寄發 Microsoft Teams 上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核及拒絕參與資格的權利；恕不開放投資、金融、保險業專業人士報名。