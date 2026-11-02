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Alignment Health 11/11舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡

舊金山訊
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Alignment Health Plan。
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文章摘要整理：

Alignment Health將於11月11日在Emeryville舉辦免費說明會，協助長者了解紅藍卡優勢計畫的費用、福利與申請方式。

［舊金山訊］為協助紅藍卡長者瞭解醫療保險選擇，Alignment Health Plan將於11月11日在Emeryville舉辦免費現場說明會。說明會將由專家回答民眾疑問，介紹醫療計畫內容及相關福利，參加者無須承諾投保。

Alignment Health Central Health Harmony 031（HMO）是一項Medicare Advantage（紅藍卡優勢）計畫，主打因應個人醫療需求的照護與福利，並提供每週七天、每天二十四小時隨時可聯繫的專人服務，讓會員在需要協助時獲得支持。

在醫療費用方面，業者表示，該計畫保費為零元，家庭醫師與專科醫師看診共付額均為零元，並有超過一萬種藥品適用零元共付額。上述福利涵蓋日常看診及用藥需求，是此次說明會將介紹的重點。

除醫療服務外，計畫也列有每月二十五美元的非處方藥品及用品補助、零元交通接送，以及牙科、聽力與視力保障。會員另可透過One Pass®享有健身福利。業者希望藉由不同面向的服務，回應長者在就醫、日常健康照護與運動方面的需求。

主辦此次說明會的業者表示，專家將在會中解答問題，協助參加者瞭解計畫所提供的照護與福利，增加選擇醫療保險時的信心。

現場說明會活動的日期是： 十一月十一日（星期三）上午十一時，地址是：5750 Christie Avenue的Black Bear Diner舉行。

有意參加免費說明會者，可致電1-888-807-3182（TTY：711）預約，或至AlignmentHealthPlan.com/seminars登記。電話服務時間為每週七天、上午八時至晚上八時。計畫相關資訊亦可至alignmenthealthplan.com/WJSC查詢。

精華 FAQ

  • 活動定於11月11日星期三上午11時，在Emeryville的5750 Christie Avenue Black Bear Diner舉行，主辦方邀請民眾現場參加，了解紅藍卡相關選擇。

  • 會中將介紹Alignment Health Central Health Harmony 031（HMO）這項Medicare Advantage計畫，包括保費、看診共付額、藥品福利，以及牙科、聽力、視力等保障。

  • 有意參加者可致電1-888-807-3182（TTY：711）預約，或上AlignmentHealthPlan.com/seminars登記；電話服務時間為每週7天上午8時至晚上8時。

醫療保險 紅藍卡 保費

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