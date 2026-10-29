貴騰賭場大酒店歡慶開業13週年 保證送出50萬元現金大獎醒獅點睛祈福迎好運 Sharon Cuneta、草蜢巨星演唱會接力登場
貴騰賭場大酒店慶祝開業13週年，推出現金抽獎、醒獅祈福、巨星演唱會與運動酒吧活動，並以全新老虎機首發延續慶典至年底。
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貴騰賭場大酒店慶祝開業13週年，推出現金抽獎、醒獅祈福、巨星演唱會與運動酒吧活動，並以全新老虎機首發延續慶典至年底。
【工商訊】貴騰賭場大酒店（Graton Resort & Casino）將於今年11月隆重慶祝開業13週年，特別推出「幸運13週年慶大放送」，保證送出高達$500,000現金獎賞！11月每逢星期六晚上7時至11時，賓客每小時均有機會於THE PORTAL贏取$13,000現金大獎；此外，每週更有25位幸運得主可贏取最高$5,000現金。
醒獅點睛迎祥瑞 高額百家樂廳送好運
11月14日（星期六）晚上10時
點睛是傳統中華祈福儀式，為醒獅雙眼點上朱紅，喚醒沉睡的瑞獸、賦予其生命與活力，象徵吉祥如意、好運降臨。誠邀賓客蒞臨貴騰全新高額百家樂廳，把握機會迎接好運！11月7日至14日期間，賓客可透過指定遊戲累積抽獎機會，參加保證送出$20,000現金獎賞的精彩活動。
亞洲巨星接力開唱 慶典熱鬧延續至年底
貴騰週年慶典一路延續至年底，多位亞洲重量級巨星將輪番登場，包括菲律賓天后Sharon Cuneta及香港傳奇流行組合草蜢，為觀眾帶來難忘的音樂盛宴。
菲律賓天后Sharon Cuneta
11月21日（星期六）晚上8時
菲律賓超級巨星Sharon Cuneta即將登上貴騰賭場大酒店舞台！身為菲律賓史上最暢銷的歌手之一，Sharon憑藉動人歌聲與歷久不衰的巨星魅力，深受無數樂迷喜愛。誠邀您親臨現場，欣賞一首首膾炙人口的經典金曲，共度充滿美好回憶的難忘夜晚。
香港傳奇組合草蜢 熱烈加開第二場
12月4日（星期五）晚上10時
草蜢縱橫亞洲樂壇逾四十年，是香港最具代表性的流行組合之一。1985年在歌唱比賽中獲獎出道後，迅速紅遍香港、中國大陸及台灣，憑《失戀陣線聯盟》、《Lonely》及《忘情森巴舞》等多首經典金曲風靡樂壇，更創下連續六年奪得「最佳組合（金獎）」的紀錄。至今，草蜢仍以充滿活力的舞台演出與動人的音樂魅力吸引無數樂迷。一起唱、一起跳，共同慶祝草蜢四十多年的精彩音樂旅程！
Playbook運動酒吧 觀賽抽簽名頭盔
美式足球迷亦可前往Playbook Sports Bar & Kitchen，觀看賽事直播並參加特別抽獎活動。Playbook為灣區帶來前所未有的體育娛樂體驗，設有巨型環繞式LED螢幕，賓客從場內任何角度都能盡情投入賽事，猶如置身球場前排，感受三藩市49人隊每一場比賽的緊張刺激！
11月8日（星期日）49人隊對戰突擊者隊期間，球迷可參加抽獎，有機會贏得由49人隊傳奇球星Joe Montana、Steve Young及Jerry Rice親筆簽名、價值$1,600的頭盔。
全新老虎機「Roaring Express」全球首發
11月24日（星期二）
登上Roaring Express，迎接連連大獎！這款全新老虎機結合高速奔馳的老虎列車主題與中國傳統元素，帶來刺激精彩的遊戲體驗；觸發Roaring Express Bonus獎勵遊戲，更有機會解鎖豐富獎賞。
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酒店推出「幸運13週年慶大放送」，11月總共保證送出高達50萬元現金獎賞；每逢星期六晚間在THE PORTAL都有抽獎機會，吸引賓客參與慶典活動。 醒獅點睛祈福活動定於11月14日晚上10時舉行；11月7日至14日期間，賓客可透過指定遊戲累積抽獎機會，參加保證送出20,000元現金獎賞的活動。 慶典將迎來Sharon Cuneta與草蜢演唱會，Playbook Sports Bar也會在49人隊賽事期間舉辦簽名頭盔抽獎；另有11月24日全球首發的全新老虎機Roaring Express。
精華 FAQ
酒店推出「幸運13週年慶大放送」，11月總共保證送出高達50萬元現金獎賞；每逢星期六晚間在THE PORTAL都有抽獎機會，吸引賓客參與慶典活動。
醒獅點睛祈福活動定於11月14日晚上10時舉行；11月7日至14日期間，賓客可透過指定遊戲累積抽獎機會，參加保證送出20,000元現金獎賞的活動。
慶典將迎來Sharon Cuneta與草蜢演唱會，Playbook Sports Bar也會在49人隊賽事期間舉辦簽名頭盔抽獎；另有11月24日全球首發的全新老虎機Roaring Express。
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