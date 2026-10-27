哈爾濱一年一度冰雪節十天團　2027年1月起四團出發中青旅假期　冰雕雪雕、吉林霧凇一次看盡　團費1,899美元

哈爾濱冰雪大世界的冰雕蔚為壯觀。

AI摘要 文章摘要整理： 中青旅假期推出2027哈爾濱冰雪節十天團，1月到2月共四個出發日期，行程串聯哈爾濱冰雪大世界、吉林霧凇及東北多地景點，團費1,899美元並含多項配套。

【工商訊】一年一度的冰雪盛宴又將登場。哈爾濱冰雪大世界是以冰雕、雪雕為主題的大型樂園，號稱全球規模最大的冰雪主題公園。園內冰雪作品千姿百態，晶瑩剔透如玉砌銀鑲，令人嘆為觀止；「哈爾濱冰雪節」也已成為舉世聞名的冬季旅遊盛事。

深受北美僑胞好評的中青旅假期「2027哈爾濱冰雪節十天團」，將於1月9日、1月23日、2月6日及2月20日出發，共開四團。

行程如下：第一天由美國出發；第二天抵達哈爾濱；第三天遊覽松花江風景區及太陽島，並參觀冰雪節期間最著名的景點「冰雪大世界」，各式冰雕、冰燈氣勢震撼，令人流連忘返；第四天上午遊覽帝俄時期興建的大圓頂聖索菲亞教堂及中央大街，隨後前往長春。

第五天由長春前往吉林，欣賞吉林霧凇奇景。冬日裡松花江江水不凍，蒸騰的水氣遇上嚴寒空氣，在兩岸繁茂的樹枝上凝結成霜花，氣象學上稱為「霧凇」。此時霧凇長廊一片銀裝素裹，宛如梨花盛開，讓人彷彿置身童話世界。當天並遊覽隕石博物館、北山公園、玉皇閣及藥王廟，晚間返回長春。

第六天參觀清朝末代皇帝愛新覺羅．溥儀的偽滿皇宮，之後前往瀋陽參觀瀋陽故宮；第七天前往本溪遊覽本溪水洞，返回瀋陽後參觀北陵；第八天前往大連，遊覽濱海市容；第九天遊覽旅順口（甲午戰爭古戰場）及白玉山；第十天由大連返回美國。

團費每人1,899美元，包含中國境內交通、全程入住五星級酒店（哈爾濱香格里拉大酒店、瀋陽希爾頓酒店、大連星海皇冠假日酒店等）、一日三餐（含各地風味餐：哈爾濱東北火鍋、長春酒店自助晚餐、吉林三套碗、瀋陽韓式烤肉、大連海鮮宴）、景點門票、中文導遊及旅遊保險。

2027中青旅假期精選路線

西藏精華12天：探尋世界屋脊的神秘壯麗風光（團號CT02，團費2,799美元）

雲南貴州16天：飽覽雲貴高原的壯美自然與秀麗山水（團號CY06，團費2,799美元）

縱橫南北疆全景19天：一次看盡中國最震撼的風景，圓一生的旅行夢（團號CX03，團費3,699美元）

古絲路及中原文化15天：遊西域風光，訪古蹟、石窟、佛龕與歷代文物（團號CR03，團費2,799美元）

九寨溝、張家界、長江三峽15天：暢遊世界遺產九寨溝、黃龍及張家界武陵源，並搭乘美國五星豪華遊輪由宜昌溯江而上至重慶，在層巒疊翠、江流激盪間攬勝懷古（團號CS04，團費2,899美元）

東北全境14天：體驗「東方莫斯科」哈爾濱的異國情調與浪漫冰雪、鏡泊湖原始生態，以及素有「小瑞士」之稱的長白山（團號CB02，團費2,499美元）

東南名山秀水14天：遊雁蕩山、武夷山、泰寧、福州、廈門、金門及南靖土樓（團號CE03，團費2,699美元）

內蒙、寧夏、河北、天津14天：「大漠孤煙直，長河落日圓」的塞外風情，結合燕京文化（團號CG03，團費2,599美元）

另有黃山長江三峽，以及北京、西安、桂林、上海等中國精華系列獨家行程，供您精挑細選。

詳情請洽中青旅假期或各特約旅行社，或親臨582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104。電話：(415) 732-7000；網址：www.cytstours.com。

吉林霧凇名列中國四大自然奇觀之一。