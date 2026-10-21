庫市「外灘18號餐廳」 周年慶優惠 10月31日截止周年慶好禮 本幫菜、澆頭麵、新品刈包齊上桌

貴賓廳裝璜雅緻，適合各種私人聚會。

AI摘要 文章摘要整理： 庫比提諾外灘18號推出周年慶優惠至10月31日，並主打上海本幫菜、澆頭麵、台式早點與刈包，適合聚餐與訂席。

【舊金山訊】庫比提諾「外灘18號」餐廳長久以來深受老饕喜愛。該店堅持傳統烹調、用料講究，並禮聘滬菜名廚主理廚政。若您懷念濃油赤醬的上海佳餚，此地絕對是首選。

餐廳日前推出周年慶優惠活動，將於10月31日截止，喜愛江南美食的饕客不妨把握機會，及早前往。優惠內容包括：(1) 周一至周五午餐時段前往用餐，隨餐附贈每日現打有機豆漿一杯；(2) 堂食滿80元，贈送招牌黑松露包子4個；(3) 滿100元，贈送高級景泰藍餐具一套。（優惠#2及#3 不得合併使用）

「外灘18號」每日供應上海經典本幫菜及弄堂麵食，道道正宗美味，包括紅燒划水、松鼠桂魚、百葉結紅燒肉、水晶蝦仁、江南第一蹄、紅燒及蟹粉獅子頭、椒鹽排條、醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、梅乾菜扣肉、苔條魚片、避風塘大蝦、排骨年糕、響油鱔糊、三鮮老油條、大閘蟹年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、上海炒年糕及上海粗炒麵等。

此外，餐廳每天上午10時至下午2時30分供應台式及北方早點，品項豐富，包括每日現磨有機甜、鹹豆漿，油條，甜、鹹飯糰，鮮肉小餛飩、小籠包、薺菜大餛飩、韭菜盒子、糯米燒賣、牛肉捲餅及蔥油餅等。應顧客要求，近期更推出台式刈包，鬆軟的荷葉餅夾入軟嫩的三層肉，再加上酸菜、香酥花生粉及香菜，一口咬下滿嘴香，令人欲罷不能。

愛麵一族更不能錯過餐廳的澆頭麵系列。所謂「澆頭麵」，是將麵條與配料分開製作，現炒的配料帶著濃郁鍋氣，最後才淋在麵上拌勻，格外入味。金秋10月正值菊黃蟹肥時節，滋補的蟹黃麵，以及榨菜或雪菜肉絲麵、原盅土雞湯麵、原盅牛肉湯麵、清燉或紅燒川味牛肉麵、蔥油拌麵、砂鍋薺菜大餛飩等，都是暖心暖胃的好選擇。

年底假期將至，餐廳設有兩間大型貴賓廳，不設最低消費，並備有卡拉OK供賓客盡情歡唱，歡迎公司尾牙、生日宴會及商務聚餐預約訂席。

「外灘18號」每周七天營業。周一至周五為上午10時至下午2時30分、下午4時30分至晚間9時；周六為上午10時至晚間9時；周日為上午10時至晚間8時30分。

地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。洽詢及訂位電話：408-255-1288。

餐廳名點，蟹黃麵滋補養顏。

新推台灣庶民小吃「刈包」歡迎品嚐。

人氣最旺的「松露小籠包」皮薄餡美，周年慶期間，消費滿80 元，免費嚐鮮。

「外灘18號餐廳」位於庫比蒂諾市精華地段上，以正宗道地的江南美食享譽灣區。