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Midpen 舉辦免費中秋賞月遠足活動

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遠足者們與Midpen的自然導賞員參與了一場免費的雙語導覽遠足活動，在Midpe...
遠足者們與Midpen的自然導賞員參與了一場免費的雙語導覽遠足活動，在Midpen的俄羅斯嶺保護區（Russian Ridge Preserve）慶祝中秋節。照片/ Rong Ou

AI摘要

文章摘要整理：

Midpen在俄羅斯嶺舉辦免費雙語中秋賞月遠足，約25人參與，共度夕陽、月升、月餅與燈籠時光，傳達跨語言與文化共享自然之美。

【舊金山訊】9月26日傍晚，夕陽西下之際，約有25位民眾齊聚聖馬刁縣（San Mateo County）山區參加一場別具意義的遠足活動。他們參與了由Midpeninsula Regional Open Space District（Midpen）自然導賞員為大眾舉辦的免費雙語導覽健行，一同歡慶中秋節。

Midpen是一家公共土地管理機構，轄區涵蓋聖馬刁（San Mateo）縣、聖塔克拉拉（Santa Clara）縣及聖塔克魯茲（Santa Cruz）縣的部分地區，致力於保護、復育並提供民眾親近區域性開放綠地的機會。Midpen管理25片對外開放的自然保護區，全年每日免費開放給民眾遊覽。

自然導賞員Catherine Xun、Mari Aldridge、Jianfei Hu和 Naureen Moon 共同規劃了Midpen此次於俄羅斯嶺開放空間保護區（Russian Ridge Open Space Preserve）舉辦的活動，希望透過這場遠足慶祝一個對他們別具意義的節日。中秋節是深植於華人家庭文化的重要節日，傳統上是家人團聚、共賞滿月的日子，而圓月也象徵著團圓與凝聚。隨著越來越多家庭分散世界各地，中秋節也承載了更深一層的意義：當人們仰望明月，同時知道遠方的親友也正望向同一片天空時，彼此之間便能感受到跨越距離的連結。

Catherine Xun表示，這場健行的靈感源自她先前在步道上遇見的一個華人家庭。這家人剛搬到加州，雖然非常喜歡親近大自然，卻因不太敢開口說英語而感到有些拘謹。

這段經歷讓 CatherineXun開始思考，如何讓民眾不必說流利英語，也能自在投入戶外活動。

Catherine Xun表示：「大自然不會在意你說什麼語言，也不會在意你在哪裡出生。只要我們願意學習珍惜並愛護這片土地，開放空間就歡迎我們每一位。」

參與此次活動的成員包括不同背景的家庭，以及經驗豐富的遠足愛好者。一路上，大家逐漸打開心扉，這次遠足也演變成一場分享文化、傳統、回憶與人生故事的交流。

一行人漫步於古老橡樹林與遼闊草原之間，午後金色陽光灑落其上，景色格外迷人。他們一路登上Midpen的俄羅斯嶺開放空間保護區的博雷爾山（Borel Hill）山頂，恰好趕上夕陽最美的黃金時刻。薄霧與雲層將西方天際渲染成燦爛的橘紅色。

傍晚 7點前，一輪明月緩緩升起。

CatherineXun表示：「月亮升起時又大又圓，泛著金橘色的光芒，看起來就像一塊月餅。我終於明白，為什麼月餅中央要放一顆鹹蛋黃。雲層時而飄過、時而散開，有時映出一輪皎潔圓月，有時又為它披上一層柔和夢幻的薄紗，也讓這個夜晚更加美麗。」

抵達山頂後，大家一起分享月餅、點亮燈籠。一位參與者表示：「燈籠和月餅真的大受歡迎！」另一位參與者則分享，這是自己30年來第一次再次提起燈籠。

在步調快速的現代生活中，我們許多人只是匆匆從住家街道或窗邊瞥見月亮，很少真正停下腳步細細欣賞。而遠足則讓人放慢節奏，感受大自然的每一個細微變化：夕陽西下、雲層流動、暮色降臨、天地漸暗，直到月亮自地平線緩緩升起。

CatherineXun補充道：「在這個注意力經常被螢幕與科技佔據的時代，像今晚這樣的活動，提供了一個非常單純卻珍貴的時刻 —真正活在當下，與大自然共處，也與身邊的人同在。」

一位參與者則形容，當晚是一次「與自然、與他人共處」的機會。

CatherineXun解釋道，數千年來，人類透過月亮與家人、時間、四季以及家園建立深厚連結。當大家一同站在博雷爾山山頂時，人與自然之間的這份連結顯得格外真實而深刻。

CatherineXun表示：「或許，開放空間最安靜卻最有力量的地方，在於它讓語言與背景的差異變得不再那麼重要，讓人們能夠共享同一片天空、同一處風景，以及同一個美好時刻。」

欲了解關於Midpen的更多資訊，包括免費導覽遠足和各項自然體驗活動，請訪問openspace.org。

精華 FAQ

  • 活動在聖馬刁縣山區的俄羅斯嶺開放空間保護區舉行，約有25位民眾參加。大家在自然導賞員帶領下，以免費雙語導覽健行方式一同慶祝中秋節。

  • 主辦者希望讓不擅長英語的人也能自在親近戶外，因為曾遇到剛搬來加州的華人家庭因語言而拘謹。活動透過雙語導覽，讓文化交流與自然體驗更容易發生。

  • 大家先在古老橡樹林與草原間健行，再登上博雷爾山欣賞夕陽與月升，最後分享月餅、點亮燈籠。整個過程讓人放慢腳步，感受團圓、自然與彼此陪伴。

中秋

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