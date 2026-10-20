退休後的三個坑 媽媽教室11月6日財經講座解析吳幼如主講「Go Beyond Medicare」 談退休醫療保障缺口

保險財務規劃專家吳幼如女士。

AI摘要 文章摘要整理： 金山灣區媽媽教室11月6日舉辦講座，由吳幼如解析Medicare與退休醫療保障缺口，提醒民眾避開退休後常見風險。

【舊金山訊】在美國，退休 後最令人擔憂的，莫過於看病及醫療費用急增的問題。美國醫療制度雖對年長者提供一定保障，但不少長者因觀念錯誤，不但失去應有的保障，還可能面臨高額醫療費用，甚至遭政府罰款。因此，充分了解聯邦醫療保險（Medicare）的核心機制十分重要，它直接關係到個人財務、醫療保障權益及退休生活品質。

有鑑於此，金山灣區 媽媽教室將於11月6日（周五）上午10時至中午12時舉辦財經講座「退休後的三個坑，您準備好了嗎？Go Beyond Medicare！」，邀請保險及財務規劃專家吳幼如主講。

吳幼如現任北加州北一女校友會理事長，畢業於台灣大學地理系，並擁有都市計畫及電腦雙碩士學位。她曾在高科技業服務逾20年，從事房地產業務也超過20年，近八年專注於保險及財務規劃。

吳幼如指出，Medicare只是退休保障的一環，想要擁有真正安穩的退休生活，必須提前避開風險、補足缺口，未來才能更安心、更踏實。

講座地點在金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）。洽詢電話408-252-7070，電郵[email protected]。