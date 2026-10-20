加州州務卿韋伯博士(Shirley N. Weber) 鼓勵選民提前投票並追蹤選票

VOTE EARLY, CALIFORNIA !

AI摘要 文章摘要整理： 加州州務卿韋伯呼籲選民提前投票並追蹤選票，說明郵寄、投票箱與投票所等多元投票方式及相關截止期限。

【加州 沙加緬度訊】

加州州務卿韋伯博士鼓勵加州選民提前投票 並追蹤選票。

「提前投票為選民行使憲法賦予的投票權提供了靈活性，」韋伯州務卿指出。 “加州為選民提供了多種投票方式，我們希望確保選民了解這些方式。追蹤選票可以讓您隨時了解選票遞送的進度。”

所有已登記註冊的選民均已收到郵寄選票。選民可以透過以下方式投票並寄回選票：

- 安全的投票箱。選民可以將填妥的選票投入所在縣 、或州內任何地方的官方安全投票箱內。安全投票箱將會一直開放到11月3日晚上8點才ㄈ關閉。

- 在投票所投票。選民可在2026年11月3日（選舉日）晚上8點前，將填妥的選票提交至州內任何投票站或投票中心，或提交至選民所在縣的選舉辦公室。投票站提供選民登記、補發選票、無障礙投票機和語言協助服務。

-郵寄投票。請在收到選票後儘快寄回。為確保您的選票有效，郵戳日期不得晚於選舉日（2026年11月3日）。我們建議您至少在選舉日7天前寄出，因為在某些地區，美國郵政服務可能要等到第二天才能加蓋郵戳。若您在選舉日臨近時寄出，請前往美國郵局，請郵局工作人員加蓋人工郵戳。

我們鼓勵選民註冊「我的選票在哪裡」（Where's My Ballot）服務，以便隨時追蹤選票的寄送狀態。選民可以選擇接收關於選票寄出、接收和計票情況的簡訊或電子郵件通知。

符合資格但尚未註冊的加州選民，如希望參加即將到來的選舉，需在2026年10月19日午夜前上網註冊。若已錯過截止日期 ，但仍希望參加2026年11月3日選舉的符合資格的加州選民，可以進行有條件註冊。

選民可在https://caearlyvoting.sos.ca.gov/ 查詢適合自己的投票選項資訊。此外，多種語言的免費選民電話熱線也提供各種投票資訊 。

更多資訊請造訪vote.ca.gov 。

精華 FAQ Q1：加州州務卿為何鼓勵選民提前投票？ 韋伯州務卿表示，提前投票能讓選民更有彈性地行使憲法賦予的投票權，也能利用加州提供的多種投票方式，降低臨近選舉日的壓力。

Q2：選民可以透過哪些方式寄回或提交選票？ 已登記選民可將選票投入官方安全投票箱，或在2026年11月3日晚上8點前交到任何投票站、投票中心或所在縣選舉辦公室，也可郵寄回寄。

Q3：選民如何追蹤選票，並要注意哪些期限？ 選民可註冊「我的選票在哪裡」服務，以簡訊或電子郵件接收選票寄出、收到與計票通知；未登記者須在2026年10月19日午夜前完成註冊。