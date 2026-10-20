聖荷西De Anza Plaza 24日萬聖節派對 親子同樂商家聯手送糖果、甜甜圈 兒童繪畫、免費學習測試

De Anza Plaza內五家商家，將於10月24日（周六）聯合舉辦Halloween Party。

萬聖節 將至，位於聖荷西 的Clarendon / De Anza Plaza廣場內五家商家，將於10月24日（周六）下午3時至5時聯合舉辦萬聖節派對（Halloween Party），歡迎社區大小朋友一同歡度佳節。

活動當天，現場將準備糖果、小禮物及甜甜圈，並安排兒童繪畫活動、美容優惠，Afficient Academy也將提供數學與英文免費學習測試，讓大人小孩吃得開心、玩得盡興，還能有所收穫。

參與商家包括Happy Donuts、Think Zone、Visionary Arts、Afficient Academy及An-Young Beauty。

主辦單位歡迎小朋友穿上喜愛的萬聖節服裝，與家人朋友一起前來Trick-or-Treat，共度甜蜜歡樂的午後時光。

活動地址：1072 S. De Anza Blvd., San Jose, CA 95129

洽詢電話：408-627-7669