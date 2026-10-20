省事、省時、省錢、省心 家家裝修一站式服務灣區深耕逾20年 從估價設計到選材施工一手包辦

AI摘要 文章摘要整理： 家家裝修在灣區經營逾20年，主打估價、設計、選材到施工的一站式服務，以現貨材料、實惠價格與精細工藝，協助屋主省事、省時、省錢又省心。

居家裝修，屋主最在意的是什麼？相信多數人的答案都是一個「省」字。家家裝修公司從估價、設計到選材、安裝，提供一站式服務，讓屋主省事；材料備有現貨，可即日開工，無需等待，省時；從材料到施工，價格實惠，省錢；20多年經驗、工藝精細，嚴格符合政府檢查標準，省心。

灣區 服務逾20年

家家裝修成立於1999年，服務灣區20多年，業務範圍包括新建加建、室內外油漆、廚浴翻新、車庫改建、磁磚大理石、更換門窗、安裝地板、圍牆及水電等。公司擁有專業團隊，水、電、木工各環節均由具20多年經驗的老師傅把關，凡事以客為尊、服務為先。

做工精細 品質為先

做工精細、品質優良，是家家裝修多年來深受客戶青睞的主因。負責人林先生表示，接受市政府檢查的工程，99%都能一次通過；顧客的好口碑，就是家家裝修最好的廣告。公司始終秉持從顧客角度出發的服務理念，無論工程大小、是否須經政府審查，都嚴格依照政府規定施工，力求完美，即使小至一顆螺絲、一根釘子也絕不馬虎。

一站式服務 裝修又快又省

除了精益求精的工藝，家家裝修更針對居家裝修中最重要的廚房與櫥櫃，提供多款中、高檔且價格實惠的櫥櫃材料，並依每戶廚房的格局及客戶需求與喜好，規畫各項功能位置，量身打造，提供電腦設計及免費估價。公司也會詳細向客戶說明哪些材料最合適、優點何在。從設計、估價到材料、製作安裝，各種價位與等級的廚房配件一應俱全，任君選擇；所有材料均有現貨，不必等候運送，省時又省事。

老品牌值得信賴

許多屋主有意裝修房屋，卻遲遲未付諸行動，原因在於對裝修相關知識與資訊了解不足，例如如何申請許可、如何順利通過政府驗收以免受罰，以及哪些材料和做法最省錢、省時、省事等。因此，找一家經驗豐富、值得信賴的裝修公司格外重要。

20多年來，家家裝修始終秉持服務為先的理念，真誠服務灣區每一位顧客。即使是七、八年前完成的工程，客戶只要一通電話，公司便會立即前往處理。家家裝修承諾：裝修只是服務的開始，工程結束後，服務依然始終如一，讓客戶安心。

居家裝修有任何問題或需求，歡迎致電650-580-0587林先生，或親臨2145 Alma St., Palo Alto, CA 94301洽詢。