我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排中國年輕女子赴美賣淫 幕後華女竟有24個銀行帳戶

新屋管線出包「被迫吸毒氣」 德州家庭獲判賠2100萬美元

省事、省時、省錢、省心 家家裝修一站式服務灣區深耕逾20年 從估價設計到選材施工一手包辦

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

家家裝修在灣區經營逾20年，主打估價、設計、選材到施工的一站式服務，以現貨材料、實惠價格與精細工藝，協助屋主省事、省時、省錢又省心。

居家裝修，屋主最在意的是什麼？相信多數人的答案都是一個「省」字。家家裝修公司從估價、設計到選材、安裝，提供一站式服務，讓屋主省事；材料備有現貨，可即日開工，無需等待，省時；從材料到施工，價格實惠，省錢；20多年經驗、工藝精細，嚴格符合政府檢查標準，省心。

灣區服務逾20年

家家裝修成立於1999年，服務灣區20多年，業務範圍包括新建加建、室內外油漆、廚浴翻新、車庫改建、磁磚大理石、更換門窗、安裝地板、圍牆及水電等。公司擁有專業團隊，水、電、木工各環節均由具20多年經驗的老師傅把關，凡事以客為尊、服務為先。

做工精細 品質為先

做工精細、品質優良，是家家裝修多年來深受客戶青睞的主因。負責人林先生表示，接受市政府檢查的工程，99%都能一次通過；顧客的好口碑，就是家家裝修最好的廣告。公司始終秉持從顧客角度出發的服務理念，無論工程大小、是否須經政府審查，都嚴格依照政府規定施工，力求完美，即使小至一顆螺絲、一根釘子也絕不馬虎。

一站式服務 裝修又快又省

除了精益求精的工藝，家家裝修更針對居家裝修中最重要的廚房與櫥櫃，提供多款中、高檔且價格實惠的櫥櫃材料，並依每戶廚房的格局及客戶需求與喜好，規畫各項功能位置，量身打造，提供電腦設計及免費估價。公司也會詳細向客戶說明哪些材料最合適、優點何在。從設計、估價到材料、製作安裝，各種價位與等級的廚房配件一應俱全，任君選擇；所有材料均有現貨，不必等候運送，省時又省事。

老品牌值得信賴

許多屋主有意裝修房屋，卻遲遲未付諸行動，原因在於對裝修相關知識與資訊了解不足，例如如何申請許可、如何順利通過政府驗收以免受罰，以及哪些材料和做法最省錢、省時、省事等。因此，找一家經驗豐富、值得信賴的裝修公司格外重要。

20多年來，家家裝修始終秉持服務為先的理念，真誠服務灣區每一位顧客。即使是七、八年前完成的工程，客戶只要一通電話，公司便會立即前往處理。家家裝修承諾：裝修只是服務的開始，工程結束後，服務依然始終如一，讓客戶安心。

居家裝修有任何問題或需求，歡迎致電650-580-0587林先生，或親臨2145 Alma St., Palo Alto, CA 94301洽詢。

精華 FAQ

  • 公司可從免費估價、電腦設計、材料挑選到製作安裝全程包辦，屋主不必自行奔波比價或協調工種，能大幅減少溝通成本與施工麻煩。

  • 因為公司備有各類材料現貨，可即日開工免等待，且提供中高檔但價格實惠的櫥櫃與配件，讓屋主在效率與預算上都能兼顧。

  • 公司由具20多年經驗的師傅把關，施工嚴格符合政府檢查標準，工程完成後若多年後仍有問題，也會立即到場處理，讓客戶更安心。

灣區

上一則

「她被ICE帶走了…」加州男殺妻焚屍甩鍋執法人員 被控謀殺

下一則

聖荷西De Anza Plaza 24日萬聖節派對 親子同樂商家聯手送糖果、甜甜圈 兒童繪畫、免費學習測試

延伸閱讀

房屋裝修詐欺 屋主打造夢想家園變噩夢 損失90萬元

房屋裝修詐欺 屋主打造夢想家園變噩夢 損失90萬元
空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴

空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴
美家櫥櫃工廠直營款式齊全 每月都有特價品

美家櫥櫃工廠直營款式齊全 每月都有特價品
南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷
蓋房像「擠牙膏」快速成本低 在這州賣這個好價

蓋房像「擠牙膏」快速成本低 在這州賣這個好價

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容提供的監視影片截圖）

法官批准投毒同事柏克萊華裔科學家撤銷犯罪紀錄

2026-10-14 21:46

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道
加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍

加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍