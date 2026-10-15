朱宗慶打擊樂團40週年 美國巡演11/10舊金山首站登場

AI摘要 文章摘要整理： 朱宗慶打擊樂團慶祝創團40週年，將以《動能∞無限》展開美國巡演，首站11月10日於舊金山演出，並接續登上PASIC與紐約林肯中心。

【舊金山 訊】臺灣國際知名表演藝術團隊朱宗慶打擊樂團（Ju Percussion Group）今年迎來創團40週年，將帶著代表性國際巡演製作《動能∞無限》（Energy ∞ Infinite）再度前進美國。2026美國巡演首站訂11月10日晚間8時在舊金山Herbst Theatre演出，為40週年美國巡演揭開序幕，門票現已開賣。

40年淬鍊 走出「臺灣擊樂」風格

朱宗慶打擊樂團成立於1986年，40年來秉持「臺灣為家、世界為舞台」的理念，持續探索擊樂藝術的可能性。樂團融合東西方擊樂傳統、當代創作、劇場元素與臺灣文化特色，逐步建立具高度辨識度的「臺灣擊樂」風格，並長期活躍於國際重要藝術節。除演出外，樂團也長期投入擊樂創作、人才培育、教育推廣與國際交流，讓一代又一代觀眾重新認識打擊樂的無限可能。

《動能∞無限》巡演各國 場場叫好

《動能∞無限》以強烈節奏能量、高超演奏技巧，以及融合傳統與現代的舞台語彙，展現當代擊樂的多元面貌。2024年，該製作首度亮相紐西蘭奧克蘭藝術節；同年6月登上法國巴黎百年歷史的夏沃音樂廳（Salle Gaveau），以澎湃能量與鮮明臺灣特色獲得熱烈迴響。

此後，樂團再赴曼谷國際舞蹈音樂節，在擁有1700多個座位的泰國文化中心大劇院演出，票房接近滿座。今年初更首度前進東歐，受邀參加克羅埃西亞及斯洛維尼亞的國際擊樂藝術節，專場演出門票完售，謝幕時全場掌聲不斷。

舊金山開跑 PASIC、林肯中心接力

此次美國巡演適逢40週年，意義格外不同。樂團將以舊金山作為首站，把累積40年的擊樂能量帶進灣區；隨後前往全球擊樂界最重要的年度盛會之一——國際打擊樂藝術協會年會（PASIC）擔任主題演出，並於11月21日在紐約林肯中心演出，為巡演畫下句點。

曲目融合在地與國際 用節奏說臺灣

此次曲目匯集臺灣及國際作曲家為樂團量身創作的重要作品。張瓊櫻的〈射日〉（Solar Myth）取材自臺灣原住民族神話，以充滿爆發力與戲劇張力的擊樂語彙，呈現古老傳說中的生命力量；高瀚諺的〈菜市仔〉（Tsá – Tshi）則把傳統市場搬上舞台，將此起彼落的叫賣聲、人群互動與濃厚人情味，化為鮮活有趣的音樂風景；盧煥韋的〈探〉（Seek）以高難度「六棒」技巧，描繪擊樂家不斷探索、追求突破的歷程。

節目同時納入美國作曲家Gene Koshinski的〈BeyonD the bEnd〉，以及法國作曲家Emmanuel Séjourné廣受喜愛的〈Attraction 2〉。從原住民族神話、熱鬧菜市場到當代國際作品，《動能∞無限》不只是一場技巧展演，更是一趟透過聲音與舞台向世界述說臺灣故事的文化旅程。

40週年非終點 邀灣區鄉親共襄盛舉

對朱宗慶打擊樂團而言，40週年不是終點，而是下一段旅程的起點。主辦單位誠摯邀請灣區各界朋友走進Herbst Theatre，一同見證臺灣表演藝術走向世界的重要時刻，讓臺灣的節奏響徹舊金山。

【演出資訊】

朱宗慶打擊樂團《動能∞無限》2026美國巡演－舊金山站

時間：2026年11月10日（週二）晚間8時

地點：Herbst Theatre（401 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94102）

購票：City Box Office，cityboxoffice.com/JuPercussion

活動網站：jupercussion2026sf.com

主辦：及時雨基金會（Smiling Raindrop Foundation）

協辦：世界華人工商婦女企管協會、北加州華人音樂教師協會