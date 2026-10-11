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請投票支持V提案：保護可負擔的大學教育，維持高品質的職業培訓，並修繕老舊的教室和實驗室，這一切都無需增加一分錢的稅

舊金山訊
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AI摘要

文章摘要整理：

這篇文章呼籲支持聖馬刁縣社區學院區的V提案，以維持稅率不變的方式籌措資金，修繕老舊校舍並升級職業訓練設施。

[舊金山訊] 加州大學或加州州立大學的學位不該讓畢業生背負終身債務。這就是為什麼42%的高中畢業生選擇社區學院---聖馬刁學院、卡尼亞達學院和天際線學院——同樣高品質的教育和職業培訓，卻無需支付高昂的費用。

本地社區大學是我們經濟的支柱，培訓出照顧我們的護理人員、保障我們安全的消防人員 、以及為本地產業提供技術工人加強本地產業動力。對於尋求實踐性職業培訓以獲得高薪職業的學生來說，這些校園是不可取代的。

然而，許多校園建築已有50多年的歷史，從未進行過翻修。它們不符合現代安全規範，急需維修，而且職業培訓也未能跟上行業標準。

這就是為什麼我們需要V提案。它為聖馬刁縣社區學院區提供專項的地方資金，這筆資金不會被州政府或聯邦政府挪用。

而它實現這目標的方式很簡單，就是維持目前的稅率。

支持V提案：可負擔的高等教育與職技培訓而無需增稅

● 清除石棉和鉛管等有害物質

● 維修老化的屋頂、管線、暖氣、通風、瓦斯、污水和電力系統

● 更新職業培訓設施、實驗室和設備，以滿足護理、工程、科技、公共安全和高技能行業等熱門領域的培訓需求

透明的問責：

● 詳細的項目清單概述了資金的使用方式

● 需要獨立監督和年度審計

● 所有資金均留在聖馬刁縣－州政府和聯邦政府不得動用

V提案:  聖馬刁縣社區學院為成千上萬的中低收入學生提供了未來成功的機會

讓我們在不增加稅收的情況下保護社區學院這項寶貴資源：請投下贊成票支持V提案！

精華 FAQ

  • V提案主要用於修繕超過50年未翻新的校舍，處理石棉與鉛管等安全隱患，並改善屋頂、管線、暖氣、通風、瓦斯、污水與電力系統，讓校園更安全可用。

  • 文章指出社區學院為中低收入學生提供可負擔教育，也培訓護理、消防與技術工人，支撐地方經濟與產業，是學生取得高薪職業與實作技能的重要途徑。

  • 提案主打在不增加稅收下，維持目前稅率來提供聖馬刁縣社區學院專項資金，並設有詳細項目清單、獨立監督與年度審計，強調資金只留在本地使用。

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