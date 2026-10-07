金城銀行歡慶創行金城銀行（Golden Bank）41週年　總資產突破23億美元再創發展里程碑

AI摘要 文章摘要整理： 金城銀行慶祝創行41週年，宣布總資產突破23億美元，並捐贈5000美元支持Petrosky小學，同時推出9個月定存優惠回饋客戶。

【本報訊】金城銀行（Golden Bank）日前隆重舉行創行41周年慶祝活動，邀請銀行董事會成員、員工、客戶、社區領袖及教育界代表共同見證此重要里程碑。董事長吳光宜在致詞中宣布，2026年銀行總資產已突破23億美元，展現穩健經營與持續成長的成果。駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（Yvonne Hsiao）、Petrosky Elementary School校長Dr. Brixey等貴賓也出席致詞；金城銀行並當場捐贈5000美元予Petrosky小學，以實際行動支持教育，展現企業回饋社會、培育下一代的承諾。

吳光宜：41年成長來自客戶信任與社區支持

吳光宜表示，金城銀行41年來的成功，不僅來自業務與資產規模的擴大，更源於客戶長期的信任、員工的努力，以及銀行與社區建立的深厚情誼。金城銀行始終與社區共同成長，陪伴無數客戶與企業實現財務目標，並在長期互信的基礎上建立穩固的合作關係。

他指出，2026年對金城銀行而言是另一個重要里程碑，除總資產突破23億美元，貸款 及存款業務也持續成長，逐步發展為服務德州及加州企業與社區的重要金融機構。

蕭伊芳：金城銀行是社區穩定可靠的支柱

蕭伊芳肯定金城銀行41年來穩健成長，已成為社區中象徵穩定與可靠的重要金融機構。她表示，董事長分享的亮眼營運成果，不僅反映銀行在金融市場上的競爭力，也證明董事會具前瞻性的領導能力，以及全體員工長期努力與奉獻的成果。

校長Brixey：長期關懷學校 助學面向多元

Brixey校長致詞表示，金城銀行創行41周年是值得慶賀的重要成就，學校非常榮幸與銀行建立長期合作關係，共同為社區及下一代的教育努力。她指出，金城銀行多年來不僅支持Petrosky小學，也與多所學校合作，支持學生學習與校園發展，協助範圍涵蓋金融素養教育、公民教育、電腦設備捐贈及校園公共設施改善等領域，她親眼見證銀行長期關懷學校與社區的需求。

捐贈5000元 延續支持教育承諾

為延續支持教育的承諾，金城銀行捐贈5000美元予Petrosky Elementary School，協助學校推動學生教育及相關學習計畫。活動現場舉行支票頒贈儀式，由吳光宜與Brixey校長共同主持，並邀請董事會成員上台合影，見證銀行與學校長期合作的重要時刻。

慶41周年 推9個月定存優惠

金城銀行深耕德州與加州金融市場，邁向下一個發展新里程。為慶祝成立41周年，金城銀行（Golden Bank, N.A.）特別推出限時9個月定期存款（CD）優惠專案，年收益率（APY）最高4.38%，讓客戶在享受安全穩健理財的同時，也能獲得更具競爭力的存款收益。促銷活動自2026年9月28日起至10月30日止。