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外灘18號周年慶 特大優惠酬賓 道地江南味 本幫菜、弄堂小吃、澆頭麵一次滿足 用餐滿額送黑松露煎包、景泰藍餐具組

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紅燒／蟹粉獅子頭是店內最受歡迎的招牌菜。
紅燒／蟹粉獅子頭是店內最受歡迎的招牌菜。

AI摘要

文章摘要整理：

外灘18號於10月周年慶推出多重滿額優惠，主打正宗江南本幫菜、現做麵點與多款新菜，並提供貴賓廳及卡拉OK服務。

【工商訊】南灣庫比蒂諾市（Cupertino）是華人聚居重鎮，也是餐廳兵家必爭的「一級戰區」，沒有過人手藝，很難擄獲當地老饕的胃。近年庫市火鍋店如雨後春筍般開設，主因在於名廚難求、人工與物價齊漲，相較之下火鍋店較易經營，同類型餐廳愈開愈多，食客真正的選擇反而變少；對廚藝與食材要求極高的江南菜，更是鳳毛麟角。

灣區經營多年的「外灘18號」餐廳，不計成本追求正宗道地好味道，禮聘名廚主理廚政，用餐環境高雅，深受食客青睞。10月適逢周年慶，餐廳推出特大優惠酬賓活動，回饋舊雨新知，歡迎闔府光臨。

周年慶多重好禮 滿額送煎包、餐具組

周年慶期間，堂食每消費滿10元，即贈1元代金券；用餐滿80元，加贈招牌黑松露煎包4個；用餐滿100元，加贈高級景泰藍餐具組（除代金券外，其他優惠不得合併使用）。此外，周一至周五午餐時段光臨，隨餐再贈現磨有機豆漿一杯，香濃順口，營養又健康。

現擀現做 新鮮看得見

走進外灘18號，目光立刻會被透明櫥窗內的點心檯吸引。麵點師傅個個手藝精湛，餐廳堅持不賣冷凍及隔夜包子，每桌客人點的麵點，全由師傅現擀現做，新鮮看得見。

經典本幫菜 考驗勺上功夫

外灘18號招牌菜不勝枚舉，經典本幫菜、弄堂小吃與麵點、滬式甜品，道道原汁原味。所謂「本幫菜」，即以紅燒、蒸、煨、炸、糟、生煸等手法烹調的上海菜，店內名菜包括紅燒肉鵪鶉蛋、百葉結紅燒肉、江南第一蹄、紅燒／蟹粉獅子頭、排骨年糕、苔條魚片、紅燒划水、水晶蝦仁、鬼馬牛肉等，道道考驗廚師的勺上功夫，在灣區難得一見。

台式、北方早點 每日現磨豆漿

除熱炒外，外灘18號每天上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及北方早點，種類豐富，包括每日現磨有機甜／鹹豆漿、油條、甜／鹹飯糰、鮮肉小餛飩、小籠包、薺菜大餛飩、韭菜盒子、糯米燒賣、牛肉捲餅、蔥油餅、紅燒牛肉麵、陽春麵及各式澆頭麵等。

應景推出新菜 饕客不可錯過

迎接年底連續假期，餐廳特別推出多道新菜，推薦給喜愛濃油赤醬上海味的老饕：海派乳汁肉、江南脆鱔、冰糖元蹄、手撥蟹粉豆腐、美極油爆蝦、鹹肉蒸百頁等。

兩大貴賓廳 卡拉OK無低消歡唱

外灘18號裝潢雅緻，設有兩間大型貴賓廳，適合家庭聚餐、公司尾牙及商務宴請，並備有高級卡拉OK點唱設備，無低消、無限歡唱。佳節將至，敬請提前電話預約。

營業時間（每周七天營業）

周一至周五：上午10時至下午2時30分、下午4時30分至晚間9時

周六：上午10時至晚間9時

周日：上午10時至晚間8時30分

正宗道地的江南美食，考驗廚師的勺上功夫
正宗道地的江南美食，考驗廚師的勺上功夫

鮮肉小籠包，皮薄內鮮，一口一個香。
鮮肉小籠包，皮薄內鮮，一口一個香。

精華 FAQ

  • 周年慶期間，堂食每滿10元送1元代金券，滿80元加贈黑松露煎包4個，滿100元再送景泰藍餐具組；周一至周五午餐還會附贈現磨有機豆漿。

  • 餐廳以道地上海江南味為主，包含本幫菜、弄堂小吃、麵點與滬式甜品，招牌有紅燒肉鵪鶉蛋、江南第一蹄、水晶蝦仁、排骨年糕等。

  • 店內裝潢雅緻，設有2間大型貴賓廳，適合家庭聚餐、尾牙與商務宴請，並提供無低消卡拉OK歡唱；平日、週末營業時段也各有安排。

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