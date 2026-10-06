AI改變世界 但改變不了愛 媽媽教室10/16講座談AI時代親職 TAITA會長劉嘉寧主講 從陪伴、觀察、引導、尊重 找回大人無可取代的角色

劉嘉寧 女士

AI摘要 文章摘要整理： 金山灣區媽媽教室將於10月16日舉辦講座，邀請TAITA會長劉嘉寧分享AI時代親職觀念，強調大人應以陪伴、觀察、引導與尊重守住不可取代的角色。

【舊金山 訊】在全世界AI發展最快的灣區 ，孩子比任何人都更早與AI一起長大。遇到問題時，孩子第一個想到的不再是爸媽或老師，而是手機裡的聊天機器人，這已是許多北加州 家庭的日常。金山灣區媽媽教室將於10月16日（周五）上午10時至12時，在Milpitas華僑文教服務中心舉辦教育講座「AI改變世界，但改變不了愛——在AI時代，我們如何成為孩子最重要的導師」，邀請橫跨科技、醫療與教學領域的人氣講師、矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長劉嘉寧（Servina Liu）主講，與家長、教師一同思考：當AI幾乎能回答孩子所有問題時，大人還能給孩子什麼？

劉嘉寧認為，答案就在「陪伴、觀察、引導、尊重」，這四件事是AI永遠無法取代的。

數據敲響警鐘 AI走進孩子的情感世界

總部位於舊金山的非營利組織Common Sense Media，針對全美1060名13至17歲青少年進行調查，發現72%曾使用AI陪伴型聊天機器人，52%每月使用數次。更值得家長留意的是，三分之一的使用者曾選擇與AI而非真人討論重要的事，24%曾向AI透露真實姓名、所在地等個人資訊。該組織創辦人James P. Steyer也提醒，AI陪伴出現的時機，正是孩子們前所未有感到孤單的時候。

不過，調查也帶來希望。多數青少年仍有分寸，三分之二認為與AI對話不如與真人互動令人滿足，八成花在真實朋友身上的時間多於AI。這顯示孩子心底真正渴望的，依然是真實的人際連結，而家庭與學校正是最關鍵的一環。

加州立法先行 法律無法取代家庭

加州州長紐森（Gavin Newsom）2025年10月簽署SB 243法案，使加州成為全美第一個針對未成年人使用AI陪伴聊天機器人訂定具體安全規範的州，該法已於今年1月1日生效，要求業者提醒未成年使用者適時休息，並阻擋聊天機器人產生色情內容。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2025年更新的《AI與兒童指引》第三版也指出，兒童雖走在AI使用的最前端，但AI如何影響他們的社交、情緒與認知發展，目前仍缺乏足夠證據。法規能設下底線，真正守護孩子的，仍是身邊願意花時間的大人。

四大主軸 AI做不到 但你做得到

本次講座不只談如何管控AI，而是回歸教育本質，聚焦大人自身角色的轉變：

陪伴——在場比答案更重要。灣區家庭普遍工作忙碌、通勤時間長，AI可以隨時回應，卻無法真正「在場」。講座將探討如何把有限的親子時間，從盯功課、催進度，轉為有溫度的相處。

觀察——看見數據看不見的孩子。孩子的沉默、情緒起伏，或突然對某件事失去興趣，都是重要訊號，家長可學習在日常中辨識孩子真正的需要。

引導——陪孩子學會思考，而非代替思考。與其一味禁止，不如陪孩子一起使用AI、一起質疑AI，培養查證與獨立判斷的能力。

尊重——把孩子當成獨立的人。在高度競爭的灣區教育環境中，尊重孩子的節奏、興趣與選擇，不以焦慮與比較驅動教養，讓孩子在被信任中長出自信。

講座資訊：免費報名

時間：10月16日（周五）上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心，100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

講員：劉嘉寧（Servina Liu），矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長

洽詢電話：(408) 252-7070

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