我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／跟監賴清德子、代孕虐養…華人形象再跌？

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

AI改變世界 但改變不了愛 媽媽教室10/16講座談AI時代親職 TAITA會長劉嘉寧主講 從陪伴、觀察、引導、尊重 找回大人無可取代的角色

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉嘉寧 女士
劉嘉寧 女士

AI摘要

文章摘要整理：

金山灣區媽媽教室將於10月16日舉辦講座，邀請TAITA會長劉嘉寧分享AI時代親職觀念，強調大人應以陪伴、觀察、引導與尊重守住不可取代的角色。

舊金山訊】在全世界AI發展最快的灣區，孩子比任何人都更早與AI一起長大。遇到問題時，孩子第一個想到的不再是爸媽或老師，而是手機裡的聊天機器人，這已是許多北加州家庭的日常。金山灣區媽媽教室將於10月16日（周五）上午10時至12時，在Milpitas華僑文教服務中心舉辦教育講座「AI改變世界，但改變不了愛——在AI時代，我們如何成為孩子最重要的導師」，邀請橫跨科技、醫療與教學領域的人氣講師、矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長劉嘉寧（Servina Liu）主講，與家長、教師一同思考：當AI幾乎能回答孩子所有問題時，大人還能給孩子什麼？

劉嘉寧認為，答案就在「陪伴、觀察、引導、尊重」，這四件事是AI永遠無法取代的。

數據敲響警鐘 AI走進孩子的情感世界

總部位於舊金山的非營利組織Common Sense Media，針對全美1060名13至17歲青少年進行調查，發現72%曾使用AI陪伴型聊天機器人，52%每月使用數次。更值得家長留意的是，三分之一的使用者曾選擇與AI而非真人討論重要的事，24%曾向AI透露真實姓名、所在地等個人資訊。該組織創辦人James P. Steyer也提醒，AI陪伴出現的時機，正是孩子們前所未有感到孤單的時候。

不過，調查也帶來希望。多數青少年仍有分寸，三分之二認為與AI對話不如與真人互動令人滿足，八成花在真實朋友身上的時間多於AI。這顯示孩子心底真正渴望的，依然是真實的人際連結，而家庭與學校正是最關鍵的一環。

加州立法先行 法律無法取代家庭

加州州長紐森（Gavin Newsom）2025年10月簽署SB 243法案，使加州成為全美第一個針對未成年人使用AI陪伴聊天機器人訂定具體安全規範的州，該法已於今年1月1日生效，要求業者提醒未成年使用者適時休息，並阻擋聊天機器人產生色情內容。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2025年更新的《AI與兒童指引》第三版也指出，兒童雖走在AI使用的最前端，但AI如何影響他們的社交、情緒與認知發展，目前仍缺乏足夠證據。法規能設下底線，真正守護孩子的，仍是身邊願意花時間的大人。

四大主軸 AI做不到 但你做得到

本次講座不只談如何管控AI，而是回歸教育本質，聚焦大人自身角色的轉變：

陪伴——在場比答案更重要。灣區家庭普遍工作忙碌、通勤時間長，AI可以隨時回應，卻無法真正「在場」。講座將探討如何把有限的親子時間，從盯功課、催進度，轉為有溫度的相處。

觀察——看見數據看不見的孩子。孩子的沉默、情緒起伏，或突然對某件事失去興趣，都是重要訊號，家長可學習在日常中辨識孩子真正的需要。

引導——陪孩子學會思考，而非代替思考。與其一味禁止，不如陪孩子一起使用AI、一起質疑AI，培養查證與獨立判斷的能力。

尊重——把孩子當成獨立的人。在高度競爭的灣區教育環境中，尊重孩子的節奏、興趣與選擇，不以焦慮與比較驅動教養，讓孩子在被信任中長出自信。

講座資訊：免費報名

時間：10月16日（周五）上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心，100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

講員：劉嘉寧（Servina Liu），矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長

洽詢電話：(408) 252-7070

電子郵件：[email protected]

精華 FAQ

  • 講座訂於10月16日周五上午10時至12時，地點在Milpitas華僑文教服務中心，即金山灣區華僑文教服務中心，採免費報名，方便家長與教師參與。

  • 劉嘉寧主張在AI時代，父母最重要的是陪伴、觀察、引導與尊重。她認為AI能回答問題，卻無法取代大人在孩子情緒、判斷與成長過程中的支持。

  • 文章引用調查指出，許多青少年會與AI談重要事情，甚至透露個資，但多數仍偏好真人互動。這顯示AI可輔助，真正建立安全感與價值觀的，仍是家庭與學校。

灣區 加州 舊金山

上一則

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

下一則

聖荷西車牌攝影隱私訴訟敗訴 反對者考慮上訴

延伸閱讀

舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題

舊金山聯合學區AI閱讀輔導系統 學生聲音被上傳 家長憂個資問題
AI衝擊瑞士職場 新移民面對學徒制陷入「職涯焦慮」

AI衝擊瑞士職場 新移民面對學徒制陷入「職涯焦慮」
北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流
1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

舊金山聯合學區總監推AI工具融入教育 引起教師、家長反彈

舊金山聯合學區總監推AI工具融入教育 引起教師、家長反彈

熱門新聞

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

2026-10-01 21:06

超人氣

更多 >
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制