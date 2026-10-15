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Alignment Health 10/22起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡

舊金山訊
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Alignment Health Plan舉辦紅藍卡免費說明會。
Alignment Health Plan舉辦紅藍卡免費說明會。

AI摘要

文章摘要整理：

Alignment Health Plan將於10月至11月在舊金山與Emeryville舉辦多場免費說明會，介紹紅藍卡優勢計畫福利、0元費用與多元參與方式，協助長者選擇合適醫療保險。

舊金山訊】紅藍卡（Medicare）醫療保險選擇多元，如何挑選最適合自己的計畫，是許多長者關心的課題。Alignment Health Plan將於10月至11月間，在舊金山與Emeryville舉辦多場免費現場說明會，並同步提供線上及電話參與方式，由專家介紹計畫內容與相關福利，現場解答民眾疑問。參加者無須承諾投保。

依個人需求規畫照護 全年無休專人服務

此次說明會介紹的Alignment Health Central Health Harmony 031（HMO）為紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage），主打依個人醫療需求量身規畫照護與福利，並提供每週七天、每天24小時的專人服務，讓會員需要協助時隨時都能找到人。

零元保費 看診、上萬種藥品零元共付額

醫療費用方面，業者表示，該計畫月保費為0元，家庭醫師及專科醫師看診共付額同樣為0元，另有超過一萬種藥品適用0元共付額，涵蓋長者日常看診與用藥需求，也是此次說明會的介紹重點。

非處方用品補助、交通接送、牙科視聽保障一次到位

醫療服務之外，計畫還提供每月25美元非處方藥品及用品補助、0元交通接送，以及牙科、聽力與視力保障；會員另可透過One Pass®享有健身福利，從就醫、日常保健到運動，全方位照顧長者健康。

現場、線上、電話三管道 彈性參加

說明會採現場與遠距並行，民眾可依自身時間與交通狀況選擇參加方式，由專家當面解答問題，協助瞭解計畫照護與福利內容，選擇醫療保險時更有信心。

現場說明會共四場：

舊金山：10月22日（周四）及10月28日（周三）上午10時30分，地點為Boomers Insurance（729 Sacramento Street）。

Emeryville：10月29日（周四）上午11時，地點為Denny's丹尼斯餐廳（1776 Powell Street）；11月11日（周三）上午11時，地點為Black Bear Diner（5750 Christie Avenue）。

線上說明會訂於10月15日及10月22日（均為周四）下午1時至2時，民眾可上網至alignmenthealthplan.com/joinCA參加；選擇電話參與者，可於活動當天撥打1-866-789-6243，輸入會議代碼458 288 021後按#字鍵。

即日起接受預約

有意參加者，請致電1-888-807-3182（TTY：711）預約，服務時間為每周七天上午8時至晚間8時；或上網至AlignmentHealthPlan.com/seminars登記。計畫詳情請上alignmenthealthplan.com/WJSC查詢。

精華 FAQ

  • 活動重點是協助長者了解紅藍卡（Medicare）與其優勢計畫內容，包含保費、看診共付額、藥品福利及其他照護服務，讓民眾在選擇醫療保險時更清楚自身需求。

  • 該計畫主打0元月保費、家庭醫師與專科看診0元共付額，並涵蓋超過1萬種藥品0元共付額，另提供每月25美元非處方用品補助、0元交通接送、牙科、聽力、視力與健身福利。

  • 民眾可選擇現場、線上或電話參與；線上可上 alignmenthealthplan.com/joinCA，電話則撥打1-866-789-6243並輸入會議代碼458 288 021。若要預約，則可致電1-888-807-3182（TTY：711）或上網登記。

紅藍卡 舊金山 醫療保險

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