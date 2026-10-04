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中青旅假期2027中國團早鳥優惠 每人現折100美元

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世界遺產九寨溝，湖光山色宛如人間仙境。
世界遺產九寨溝，湖光山色宛如人間仙境。

AI摘要

文章摘要整理：

中青旅假期推出2027年中國團系列，凡於2026年10月31日前報名可享每人100美元早鳥折扣，並主打無購物站、五星住宿與多條熱門深度路線。

【工商訊】2027年想去中國旅遊，心中已有目的地了嗎？中青旅假期2027年中國團系列行程已全面推出，早鳥優惠推出後反應熱烈。凡於2026年10月31日前報名中青旅假期中國旅遊系列任一團，每人即可享100美元折扣，早規畫、早出發、更划算。

深耕北美近30年 「合理價格、優質服務」口碑相傳

美國中青旅1995年在加州成立以來，始終秉持「合理的價格，優質的服務」辦團宗旨，長期深受北美僑胞好評，是北美華人中國旅遊團的領導品牌。行程涵蓋中國精華遊、長江三峽遊、北疆南疆遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、內蒙古寧夏大漠遊、東南名山名水遊及佛教名山遊等，路線安排合理順暢，品質有口皆碑。

中青旅假期全程保證無購物站，入住品牌五星級酒店，並提供專業中文或英文導遊，讓旅客玩得開心、住得舒適、走得安心，帶來超乎期待的美好旅程。

2027新線搶先看 熱門路線一次網羅

2027年除推出「西藏精華12天」及「雲南貴州16天」等全新路線，也延續近年人氣居高不下的南北疆行程。主要路線如下：

西藏精華12天（團號CT02，團費2799美元）：深入世界屋脊，探尋西藏神秘壯麗的自然風光。

雲南貴州16天（團號CY06，團費2799美元）：走訪雲貴高原，飽覽壯美山川與秀麗奇景。

縱橫南北疆全境19天（團號CX03，團費3699美元）：一次看盡中國最震撼的風景，圓夢一生必遊之旅。

古絲路加中原文化15天（團號CR03，團費2799美元）：遊歷西域風光，探訪石窟、佛龕與歷代文物古蹟，感受藝術薈萃的千年文明。

九寨溝張家界長江三峽15天（團號CS04，團費2899美元）：暢遊人間仙境九寨溝、黃龍與張家界武陵源等世界遺產，並搭乘五星級豪華遊輪自宜昌逆流而上至重慶，在重巒疊翠、江流激盪間攬勝懷古。

東北全境14天（團號CB02，團費2399美元）：體驗「東方莫斯科」哈爾濱的異國情調與浪漫冰雪，探訪原始生態的鏡泊湖，以及素有「小瑞士」之稱的長白山國家公園。

東南名山秀水14天（團號CE03，團費2699美元）：暢遊雁蕩山、武夷山、泰寧、福州、廈門、金門及南靖土樓。

內蒙寧夏河北天津14天（團號CG03，團費2599美元）：「大漠孤煙直，長河落日圓」，大漠風情結合燕京文化，一次體驗。

此外，另有黃山長江三峽，以及北京、西安、桂林、上海等中國精華系列獨家行程，供旅客細細挑選。

2027年假期，不妨現在就開始規畫。「青旅假期」第一品牌、第一選擇，是客戶滿意的保證。詳情請洽中青旅假期或各特約旅行社，或親臨舊金山辦公室：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104。電話：(415) 732-7000；網址：www.cytstours.com。

「世界屋脊」西藏拉薩。
「世界屋脊」西藏拉薩。

長江三峽峰巒秀絕險峻。
長江三峽峰巒秀絕險峻。

精華 FAQ

  • 凡於2026年10月31日前報名中青旅假期中國旅遊系列任一團，每人即可享100美元折扣，屬於鼓勵旅客提早規畫與預訂的早鳥優惠。

  • 中青旅假期強調全程保證無購物站、入住品牌五星級酒店，並安排專業中文或英文導遊，讓旅客在行程中兼顧舒適、便利與安心。

  • 新線包括西藏精華12天、雲南貴州16天，另有南北疆全境19天、古絲路加中原文化15天、九寨溝張家界長江三峽15天等多條熱門路線。

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